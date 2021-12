Séville veut tourner la page de La Catedral

10/12/2021 à 21h00 CET

L’Athletic et Sevilla se rencontrent à San Mamés avec le intention de se remettre de leurs mauvais moments respectifsL’élimination de l’équipe espagnole de la Ligue des champions mercredi à Salzbourg et la séquence de sept matchs sans victoire de l’équipe de Bilbao qui les éloigne de plus en plus de l’Europe.

Séville, cependant, atterrit dans ‘La Catedral’ en tant que deuxième classé de la Liga, une position qui reflète à quel point les hommes de Julen Lopetegui sont compétitifs dans un parcours avec de nombreux fronts.

A dix points, l’Athletic, même s’il n’est pas si loin, n’est pas là où il l’attendait. Et moins quand il y a cinq jours, il a affronté une séquence de matchs contre quatre équipes du bas du tableau avec l’intention d’aborder les positions européennes du classement. Même ceux de la Ligue des champions, qu’il avait à sa portée.

Maintenant, ils sont allés trop loin. Dont celui du lot de consolation de la Conference League, qui est désormais de 6 points après avoir ajouté seulement 5 des 21 derniers en sept matchs sans gagner.

Sept matchs qui ont commencé par deux matchs méritoires au stade RCDE et à la Reale Arena, le premier avec un football brillant et le second en infériorité numérique. Mais la défaite à domicile contre Cadix et les nuls successifs contre Levante, Grenade, celui-ci également à Bilbao, et Getafe ont gâché ces bons matchs et même le report au Santiago Bernabéu dans lequel ceux de Marcelino García Toral ont fait des mérites à thrash mais ils ont perdu .

C’est lors de ce match contre le Real Madrid que la grande lacune de l’Athletic de Marcelino a été le plus clairement démontrée : l’absence de but. Un fardeau qui s’explique par les 13 buts inscrits, dont deux également contre leur propre but, en 16 matchs disputés.

Ce chiffre met les avants surtout dans la gâchette, parmi lesquels Iñaki Williams C’est celui qui détient les occasions les plus nettes. Mais aussi celui qui génère le plus comme pièce maîtresse pour son technicien, qui garde sa confiance.

Il continuera à le faire demain et plus avant la perte d’Asier Villalibre, son remplaçant naturel de Marcelino. Le capitaine Iker Muniain reviendra à Séville, qui a raté le match contre Getafe en raison d’une gêne musculaire, et Iñigo Lekue pourrait rester sur le côté gauche et Oier Zarraga sur l’intérieur droit.

Pour le reste, malgré son moment décevant, aucun autre changement n’est attendu dans un onze dont l’entraîneur asturien est satisfait. Ainsi, en principe, Unai Simón maintiendrait leur position, sous les bâtons, Oscar de Marcos, Yeray Álvarez et ñigo Martínez en défense ; Unai Vencedor et Dani García, dans le double pivot ; et Raúl García en attaque à côté du plus vieux des Williams.

Les plus jeunes des Williams, Nico, Oihan Sancet et Mikel Balenziaga sont les autres options pour l’équipe de départ rojiblanco demain.

Séville arrive à Bilbao en pansant toujours les plaies de sa douloureuse élimination de la Ligue des champions, en raison du revers sportif et aussi économique que cela représente pour le club après sa défaite jeudi contre Salzbourg (1-0), qui l’oblige à refaire surface et à surmonter dans un scénario aussi exigeant que San Mamés pour continuer deuxième de la Ligue.

Sevillistas, deuxième avec 31 points, 8 derrière le leader, bien qu’avec leur match contre Barcelone toujours en attente, ils n’ont d’autre choix que de se relever et de récupérer physiquement et émotionnellement en seulement 48 heures, puisqu’ils ont libéré un avion jeudi à midi et à le Ce vendredi après-midi, ils en emmènent un autre à Bilbao avec le défi de prendre leur envol.

C’est ce qu’a clairement indiqué le Gipuzkoan Julen Lopetegui, entraîneur d’un Séville qui, avant l’échec en « Champions », a lié deux triomphes en s’imposant d’abord contre Cordoue en Coupe (0-1 en prolongation) puis Villarreal en Ligue (1-0), soulignant que, malgré la complexité de l’Athletic, les leurs doivent récupérer et se rendre à San Mamés avec tout l’enthousiasme, l’énergie et l’ambition nécessaires pour gagner.

Pourtant, les adversités sont grandes. Des revers semblent hanter l’équipe andalouse, qui, après avoir été éliminée de la Ligue des champions après avoir terminé une phase de groupes médiocre, se console d’avoir rebondi en Ligue Europa, leur tournoi fétiche, dont ils sont leur champion du XVIe siècle. .

Et c’est que si Séville était déjà conditionné par les blessures de quatre joueurs clés : les Argentins Marcos Acuña et Erik Lamela, Jesús Navas, Suso Fernández et le marocain Youssef En-Nesyri -les trois derniers de longue durée-, un autre Argentin, Lucas Ocampos, leur homme le plus incisif en attaque, les a rejoints à la dernière minute, comme une autre séquelle négative de la défaite contre l’Autrichien Salzbourg.

De plus, et bien que le défenseur central brésilien Diego Carlos Santos se soit remis du malaise qui a également mis fin à cet affrontement en Autriche, un milieu de terrain expérimenté comme le Croate Ivan Rakitic ne sera pas non plus à San Mamés, pour cause de suspension.

Il est probable qu’il sera remplacé par le Danois Thomas Delaney et qu’ils répéteront dans le onze Joan Jordán, expulsé à Salzbourg, et une « assurance-vie » en confinement et travail d’équilibre comme le Brésilien Fernando Reges, avec des options aussi pour Oliver Torres.

Les doutes sont centrés dessus, avec l’Argentin Papu Gómez, Rafa Mir et peut-être l’Hispano-marocain Munir El Haddadi ou le Marocain né en Hollande Oussama Idrissi.

Les files d’attente probables

Sportif: Unai Simon ; De Marcos, Yeray, ñigo Martínez, Lekue ; Zarraga, Vencedor, Dani García, Muniain ; Raúl García, Iñaki Williams.

Séville : Lier; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson ; Jordan, Fernando, Delaney; Papu Gómez, Rafa Mir, Munir ou Idrissi.

Arbitre: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Stade: San Mamés.

Heure: 21h00.