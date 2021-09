Séville visite Anoeta dans un duel clé dans la partie supérieure

19/09/2021 à 09:10 CEST

Séville de Julen Lopetegui visite la Real Sociedad lors de la cinquième journée de la Liga après n’avoir pas pu jouer son match l’an dernier contre Barcelone: les deux équipes sont en sixième et cinquième position avec respectivement neuf et sept points. Leurs entraîneurs ont doté les blocs de personnalité et de compétitivité et ce sont deux des équipes qui jouent le meilleur football.

Les Hispaniques, qui Ils ont fait leurs débuts en Ligue des champions 2021/22 avec un match nul contre Salzbourg, ils affrontent un duel difficile contre l’équipe d’Imanol Aguacil, contre laquelle ils n’ont plus perdu à domicile depuis la saison 2017/18. L’équipe de Lopetegui a pris un total de cinq points sur neuf possibles lors des trois dernières visites et celui qui a gagné jusqu’à quatre fois au cours des cinq derniers matchs.

Les txuri-urdinDe leur côté, ils n’ont pas non plus pu faire leurs débuts en compétition européenne avec une victoire par match nul (2-2) contre le PSV de Roger Schmidt lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.. La dernière fois que ceux de Saint-Sébastien ont gagné, c’était en décembre 2017 : depuis lors, ils ont ajouté cinq défaites et deux nuls en sept matchs.

Un duel de haut vol

Les fans de Séville veulent répéter la grande année qu’ils ont faite l’année dernière : ils ont atteint les demi-finales de la Copa del Rey, sont tombés en huitièmes de finale de la Ligue des champions et se sont battus pour la Liga jusqu’à la phase finalel. Séville grandit d’année en année et l’arrivée de joueurs comme Montiel, Lamela, Rafa Mir ou Thomas Delaney augmentent le plafond compétitif de l’équipe.

Ceux de Nervión sont favoris dans le duel face à la Real Sociedad : Ils n’ajoutent qu’une défaite lors de leurs huit derniers matchs à l’extérieur du temple de Séville et ils ont pris la mesure de l’équipe d’Imanol Alguacil..