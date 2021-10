Séville voulait à nouveau Marc Roca cet été

13/10/2021 à 18:08 CEST

Artur López

L’amour impossible entre Marc Roca et Séville ajoute son troisième chapitre. À l’été, l’équipe de Séville a sondé l’incorporation du Catalan, avec un rôle résiduel au Bayern Munich. Selon le média allemand Sport1, Monchi a tenté de fermer l’opération sans succès pendant tout le marché d’été.

Malgré la présence de Gudelj, et la signature de Delaney, le Séville suivre derrière un milieu de coupe défensif qui rivalise avec Fernando par propriété. L’opération visait à rehausser le niveau du banc des équipes, incapable d’affronter des titulaires de la stature de Joan Jordán, Fernando et Rakitic.

L’origine de ce feuilleton se trouve dans le marché d’hiver de 2019, lorsque Marc Roca s’est fait remarquer au centre du terrain du RCD Espanyol. Justement, le club catalan a atteint la qualification pour la Ligue Europa cette année-là. Séville, ainsi que Valence et d’autres clubs européens tels que l’Inter et West Ham, ont frappé à la porte pour demander le joueur de Vilafranca del Penedés. Cependant, le L’Espanyol a évoqué la clause prohibitive de 40 millions d’euros.

À l’été de la même année, l’entité catalane a de nouveau fait fuir Séville, espérant que la valeur de la perle bleue et blanche augmenterait à nouveau. Cependant, l’Espanyol est entré en collision frontale avec la réalité, Le Bayern a profité de la relégation dramatique en deuxième et il a emmené le chat à l’eau, avec l’incorporation de Marc Roca pour juste 15 millions d’euros plus variable.

Le résultat, en 2022

Cependant, le petit rôle du footballeur catalan dans le club bavarois laisse penser que L’opération avec Séville portera ses fruits à l’été 2022. Le milieu de terrain a toujours un contrat en cours jusqu’en 2025.

Marc Roca se distingue par son bon contrôle du ballon en pivot, en plus de fournir d’excellentes passes et de couvrir beaucoup de terrain avec sa présence physique. Avant son arrivée au Bayern, il avait un bel avenir devant lui. En fait, il a déjà montré un bon exemple de ses qualités dans le Championnat d’Europe U21. Séville, experte en relance de courses, pourrait être le logement idéal pour que le Catalan brille à nouveau.