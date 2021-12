Séville voyage en Autriche sans Acuña et avec six joueurs locaux

12/07/2021 à 13:54 CET

Séville s’est rendu en Autriche, où ce mercredi ils sont contraints de battre Salzbourg pour accéder au huitième de Ligue des champions, sans l’Argentin Marcos Acuña, qui a rejoint les blessés Jesús Navas, Suso Fernández, l’Argentin Erik lamela et le marocain Youssef En-Nesyri, et avec six joueurs de sa filiale.

L’expédition de Séville est partie ce mardi pour la ville autrichienne avec seulement dix-sept professionnels, l’ailier gauche étant en bas de la liste des vingt-trois joueurs. Acuna, blessé aux ischio-jambiers samedi contre Villarreal, et ne s’est pas encore remis d’un problème musculaire que l’ailier Suso, malgré le fait que lundi, il est retourné travailler avec le groupe.

Les médias serbes ne peuvent pas non plus jouer à Salzbourg Nemanja gudelj et l’extrême marocain Oussama Idrissi, qui ne sont pas inscrits pour cette phase de Ligue des champions, avec laquelle Lopetegui a bouclé l’appel avec six jeunes joueurs locaux.

Ils sont le gardien de but Adrien González, Le côté droit Valentino gros -Petit-fils de l’ancien joueur argentin Hector Scotta-, le côté gauche Juan Maria Alcedo et les extrêmes croix de Luismi et Juanlu Sanchez.

La liste de Séville est composée de gardiens Bono, Dmitrovic et Adrien; les défenseurs Montiel, Valentino, Diego Carlos, Koundé, Rekik, Augustinsson et Juan & Maria; milieux de terrain Fernando, Delaney, Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, Papu Gómez, Luismi, Juanlu et Ocampos; et les avants Munir, Rafa Mir et Ivan romero.