Séville vs Barcelone, Liga: Score final 1-1, le Barça rivalise à haut niveau, gagne un point précieux sur la route

Barcelone a terminé 2021 sur une note très positive grâce à un match nul 1-1 contre Séville, deuxième lors de son dernier match de Liga de l’année. Le Barça s’est rendu dans l’un des stades les plus difficiles d’Espagne et a concouru à un très haut niveau, a créé les meilleures chances et sera déçu de ne pas gagner contre une équipe de Séville qui est tombée à 10 hommes au début de la seconde mi-temps.

PREMIÈRE MOITIÉ

Peut-être que la bataille de 90 minutes contre l’Atlético Madrid le week-end dernier a fait des ravages, car Séville ne ressemblait pas à l’équipe que nous avons vue toute la saison. Ils ont été lents et gaspilleurs en possession et ont permis au Barça de dominer les 25 premières minutes, mais ils ont montré pourquoi ils sont la meilleure défense de la ligue.

Les Blaugrana étaient la meilleure équipe mais ne pouvaient pas créer de réelles occasions, et un tir d’Ousmane Dembélé de l’extérieur de la surface était le seul effort cadré des visiteurs dans la première demi-heure. Séville semblait enfin vivant alors que nous atteignions les 15 dernières minutes de la mi-temps, et ils ont marqué un but avec un joli coup de coin et une belle finition de Papu Gómez.

Le Barça a bien réagi en passant derrière et a continué à attaquer et à chercher des espaces, mais il semblait qu’il se dirigerait vers la mi-temps en tant qu’équipe perdante. Mais à quelques secondes du coup de sifflet final de la mi-temps, Dembélé a envoyé un corner dans la surface et Ronald Araujo s’est envolé pour lancer un énorme égaliseur de la tête.

A la mi-temps, un match très compétitif était à juste titre tout à fait carré et la seconde mi-temps promettait un feu d’artifice.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a été tout aussi compétitive que la première, les deux équipes se battant pour l’espace et un jeu très physique de la part des deux équipes. Séville a pris plus d’initiative et a connu quelques moments dangereux sur coups de pied arrêtés mais n’a jamais créé de réelle opportunité, et le Barça a semblé solide à l’arrière tout en essayant toujours d’attaquer.

Avec environ une demi-heure à jouer, un moment potentiellement décisif s’est produit lorsque Jules Koundé de Séville a cassé et a lancé le ballon au visage de Jordi Alba devant l’arbitre et a reçu un rouge direct. L’équipe à domicile était réduite à 10 hommes et le Barça avait une réelle chance d’essayer de trouver le vainqueur.

Séville a très bien géré les 15 premières minutes sans Koundé, restant compact à l’arrière et ne laissant aucun espace à l’attaque du Barça. Mais les Blaugrana ont semblé de plus en plus dangereux plus tard et ont eu une chance géante lorsque le centre parfait de Jordi Alba a trouvé la tête de Gavi mais le jeune a raté la cible à six mètres.

Le Barça a continué à mettre la pression et Dembélé a enroulé un beau tir à l’intérieur du poteau mais le ballon est resté en quelque sorte en dehors. Les visiteurs ont continué à attaquer et ont eu un moment de plus sur un centre de Dembélé qui a trouvé la tête de Luuk De Jong, mais son effort a été sauvé par Bono.

Le coup de sifflet final est venu mettre fin à un match de football fantastique à Séville, et le Barça a non seulement gagné un point précieux, mais a mérité de s’imposer contre la deuxième meilleure équipe de la ligue, sur la route. Montrer une telle personnalité et un tel esprit combatif est un signe extrêmement encourageant, et Xavi a déjà tellement amélioré cette équipe en seulement 30 jours en tant que manager. À l’approche des vacances, les fans du Barça peuvent être fiers de leur équipe pour la première fois depuis longtemps.

Séville: Bono; Koundé, Fernando, Carlos, Rekik ; Jordan, Delaney (Augustinsson 86′); Ocampos (Valentino 90+2′), Rakitic (Gudelj 70′), Gómez (Juanlu 86′); Mir (En-Nesyri 70′)

But : Gomez (32′)

Carton rouge : Koundé (64′)

Barcelone: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric (Lenglet 73′), Alba ; De Jong (L. De Jong 85′), Busquets, Gavi ; Dembélé, Jutglà (Nico 73′), Abde

But : Araujo (45′)