Sex And The City ajoute une star de Chicago PD et plus pour le HBO Max Revival

Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury et Karen Pittman ne sont pas les seuls nouveaux membres de la distribution à avoir été annoncés au moment de la rédaction. Sara Ramirez, que les fans de télévision connaîtront probablement mieux pour son rôle de Dr. Callie Torres dans Grey’s Anatomy, joue un humoriste/animateur de podcast queer non binaire qui présente régulièrement Carrie. Quant aux membres de la distribution qui reviennent autres que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg (également de la renommée One Chicago de NBC), Willie Garson et Evan Handler seront tous de retour.