« Sex and the City … And Just Like That » recevra-t-il le renouvellement de la saison 2 au milieu des allégations de Chris Noth?

L’avenir de la série de suites Sex and the City Et juste comme ça… serait en danger après que des allégations d’agression sexuelle par l’acteur Chris Noth ont fait surface. Les discussions pour accorder à la série un renouvellement anticipé de la deuxième saison se seraient arrêtées depuis que les allégations de Noth ont éclipsé la série elle-même. Au moins quatre femmes ont accusé Noth d’inconduite sexuelle. Noth a nié tout acte répréhensible.

« Il y avait tellement d’excitation autour de l’émission qu’une deuxième saison était presque garantie », a déclaré jeudi une source à Radar Online. Les membres de la distribution et de l’équipe auraient laissé leurs horaires de printemps ouverts pour filmer une deuxième saison parce qu’ils étaient « sûrs qu’ils tourneraient à nouveau ». Cependant, les discussions avec HBO « se sont soudainement tues » en raison des allégations contre Noth et de la réponse critique négative. L’émission est « morte », a affirmé la source.

Une autre source a fait des commentaires similaires à Us Weekly cette semaine. « Il a été question de faire une autre saison, mais après quelques jours, toutes ces conversations se sont arrêtées », a déclaré la source du magazine. « Tout le monde est cru. »

Le 16 décembre, le jour où HBO Max a sorti le troisième épisode de And Just Like That…, le Hollywood Reporter a publié les allégations de deux femmes, identifiées comme Zoe et Lily, qui ont accusé Noth de les avoir agressées sexuellement en 2004 et 2015, respectivement. . Noth a qualifié les allégations de « catégoriquement fausses » et a déclaré que ses rencontres avec les femmes étaient « consensuelles ».

Plus tard, The Daily Beast a publié une interview avec une femme identifiée comme Ava, qui a affirmé que Noth l’avait agressée sexuellement dans un restaurant de la ville de New York en 2010. Noth a qualifié l’allégation d’Ava de « fabrication complète » dans une déclaration publiée par son représentant. Le 23 décembre, la chanteuse Lisa Gentile a accusé Noth de l’avoir agressée en 2002 et de menacer de ruiner sa carrière si elle en parlait à l’époque. L’actrice Zoe Lister-Jones a également affirmé que Noth s’était comporté de manière inappropriée sur le tournage de Law & Order.

À la suite des allégations, Noth a été abandonné par l’agence d’artistes A3 et renvoyé de The Equalizer de CBS. Les stars de Sex and the City Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont publié une déclaration pour montrer leur soutien aux victimes présumées. « Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth », ont-ils déclaré. « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. »

Les stars n’ont pas commenté les allégations depuis, mais un initié a déclaré à Us Weekly Parker était « aveuglé » et n’avait « aucune idée » avant que les femmes ne s’expriment. « Elle est farouchement protectrice envers Carrie Bradshaw et furieuse qu’elle et tous les autres participants à l’émission aient été placés dans cette position », a déclaré l’initié à propos de Parker. « Il ne s’agit pas d’argent, mais plutôt de son héritage. Carrie voulait avant tout aider les femmes et maintenant, sous sa direction, les femmes disent qu’elles ont été blessées. »

Les deux premiers épisodes de Et juste comme ça… ont été diffusés sur HBO Max le 9 décembre, le personnage de Mr. Big de Noth mourant d’une crise cardiaque lors de la première. De nouveaux épisodes de la série sont diffusés sur HBO Max les jeudis. La plate-forme de streaming abrite également la série originale Sex and the City.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.