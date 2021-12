« Sex and the City » Chris Noth nie les allégations d’agression sexuelle

Sarah Jessica Parker reçoit le soutien inconditionnel de Chris Noth 1:27

. – L’acteur Chris Noth, Mr. Big dans « Sex and the City » et « And Just Like That… », a démenti les allégations d’inconduite sexuelle à son encontre publiées jeudi dans un reportage du Hollywood Reporter.

Deux femmes, qui ont utilisé des pseudonymes dans l’histoire du Hollywood Reporter pour protéger leur vie privée, accusent Noth de les avoir agressées sexuellement. Les incidents allégués se sont produits en 2004 à Los Angeles et en 2015 à New York, respectivement. Les femmes ont déclaré que le fait que Noth ait repris son rôle de M. Big dans la série HBO Max « And Just Like That … » les a motivées à porter les accusations.

« Les accusations portées contre moi par des personnes que je connaissais il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours. Cela ne veut pas toujours dire non, c’est une ligne que je n’ai pas franchie. Les rencontres étaient consensuelles. Il est difficile de ne pas se demander quand ces histoires sont sorties. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles reviennent maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas attaqué ces femmes », a déclaré Noth dans un déclaration à CNN.

Les accusations contre Chris Noth

La première femme, qui a utilisé le nom de Zoe, a déclaré qu’elle avait 22 ans en 2004 lorsque l’agression présumée a eu lieu, a-t-elle déclaré.

Zoe a consulté un médecin après l’incident, mais a déclaré qu’elle n’avait pas déposé de rapport de police. Le Rape Crisis Center de l’UCLA, où Zoe a demandé un soutien en matière de santé mentale en 2006, a confirmé au Hollywood Reporter qu’elle avait été soignée sur les lieux, sans aborder spécifiquement les détails de son cas.

La deuxième femme, qui a utilisé le nom de Lily, a déclaré qu’elle avait 25 ans et qu’elle vivait à New York en 2015 lorsque l’agression présumée s’est produite.

Lily n’a pas déposé de rapport de police, mais elle a dit à un ami à l’époque ce qui s’était passé, avec qui The Hollywood Reporter a parlé.

CNN n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les allégations contre Noth.