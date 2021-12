« Sex and the City » entame une nouvelle phase sur HBO Max

« Sex and the City » revient, mais sans l’un de ses personnages 1:14

Note de l’éditeur: Le texte suivant contient des spoilers sur « Et juste comme ça… »

(Revue CNN) – Après une série à succès et deux films pas terribles (le dernier en 2010), « And Just Like That… » redonne vie à « Sex and the City » — à l’exception de l’un de ses quatre fabuleux rôles principaux — avec le trio restant entrant dans une nouvelle phase de la vie qui apporte de nouveaux défis. Le nom a toujours beaucoup de valeur, mais comme les films, cette émission HBO Max a des rendements décroissants.

Il ne faut pas anticiper certaines choses sur les épisodes d’ouverture, mais comme le départ de Kim Cattrall est bien connu, c’est un bon point de départ pour plusieurs raisons. Le drame hors écran mis à part, la série explique l’absence de Samantha en rapportant qu’elle a déménagé à Londres, ce qui équivaut à la télévision à dire aux enfants que l’animal de compagnie est parti vivre dans une ferme dans le nord de l’État.

L’absence de ce personnage permet également de modifier la composition de la distribution, en ajoutant plusieurs femmes de couleur (Nicole Ari Parker, Sara Ramirez, Sarita Choudhury, Karen Pittman), ainsi que des discussions sur la race, l’identité de genre et les distinctions de classe.

L’introduction à une plus grande diversité est la bienvenue et, comme l’envisage le producteur, scénariste et réalisateur Michael Patrick King, ces relations sont censées être difficiles.

Même dans cet esprit, c’est un art d’écrire des scènes embarrassantes, et l’approche de la série à leur égard est généralement gênante. Il en va de même des complications liées à la parentalité d’enfants plus âgés dans le cas de Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon), qui se rapprochent essentiellement du cliché des libéraux bien intentionnés disant constamment les mauvaises choses.

Quant à Carrie (Sarah Jessica Parker), son dernier obstacle de carrière apporte sa réputation de chroniqueuse sexuelle dans le monde du podcast, bien qu’elle ne sache pas trop comment gérer son co-animateur franc (Ramirez de « Grey’s Anatomy »).

Peut-être inévitablement, les nouveaux personnages existent initialement pour provoquer des réactions et faire ressortir les différentes facettes du trio central, qui, même avec leur cercle élargi de famille et d’amis, y compris l’ami de Carrie Stanford, joué par feu Willie Garson, sont au centre de le programme ment.

En effet, l’essentiel de l’attrait de « And Just Like That … » implique l’audace de se concentrer sur les femmes dans la cinquantaine, un groupe démographique notoirement sous-représenté dans la tentative de la télévision de séduire un public plus jeune. Si seulement les personnages n’arrêtaient pas d’annoncer leur âge pour rappeler aux téléspectateurs qui ont vraisemblablement vieilli avec eux, que la série est entrée dans la cinquantaine.

Les 23 années écoulées depuis la première originale ont apporté des changements de vie tant attendus, avec des inquiétudes quant à la parentalité remplaçant les fréquentations et un soupçon d’automédication. Il atterrit également dans un nouvel endroit sur le service de streaming HBO Max, où un titre aussi médiatisé est un atout évident, bien que moins satisfaisant que son autre série récente sur un quatuor féminin, « The Sex Lives of College Girls ».

La nouvelle série prend des risques créatifs importants et les épisodes sont légèrement plus longs (principalement plus de 40 minutes), reflétant un parti pris plus dramatique.

« Nous ne pouvons pas continuer à être ce que nous étions », déclare Miranda.

Mais d’une certaine manière, ils le peuvent. Parce que quand il s’agit de « Sex and the City », plus les choses changent, plus elles ont tendance à rester les mêmes. En ce sens, « Et juste comme ça… » est un titre compréhensible, mais il pourrait facilement être remplacé par « Et la vie continue… ».

« And Just Like That … » sera diffusé le 9 décembre sur HBO Max