Sex And The City : Que regarder si vous aimez la série HBO

La moche Betty

Encore une émission sur les vingt et quelques personnes qui travaillent dans un magazine de mode à New York ? Peut-être. Mais si vous êtes à la recherche de manigances chics et de drames, la comédie dramatique ABC Ugly Betty est peut-être pour vous. L’histoire suit Betty Suarez, une diplômée universitaire à l’orthèse qui décroche un emploi dans un magazine de mode de luxe (à la Le diable s’habille en Prada). En plus d’America Ferrara (The Sisterhood of the Traveling Pants, Superstore) en tant que désastre de la mode titulaire, le casting de soutien excentrique comprend Eric Mabius (Resident Evil; Signé, scellé, livré) Michael Urie (Younger, Swan Song), Ana Ortiz ( Love, Victor) et Vanessa Williams dans le rôle de Wilhelmina Slater, la directrice créative délicieusement méchante.

Diffusez Ugly Betty sur Hulu.

Achetez Ugly Betty sur Amazon.