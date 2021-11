Samantha (à droite) n’apparaîtra pas dans And Just Like That (Photos: . / Rex)

Le personnage de Samantha Jones ne sera pas tué dans le redémarrage de Sex And The City et juste comme ça, selon des sources.

L’avenir de Samantha est resté incertain car l’actrice Kim Cattrall, 65 ans, ne revient pas dans la série après s’être brouillée avec Sarah Jessica Parker, 56 ans.

Cependant, malgré les inquiétudes des fans, le personnage pourrait être tué pour expliquer son absence, des initiés ont affirmé que l’intrigue resterait ouverte dans l’espoir que Kim pourrait revenir à la SATC à un moment donné dans le futur.

Une source a déclaré au Daily Mail: «Nous annoncerons éventuellement que l’émission aura une deuxième saison. Ce n’est pas une pièce unique, ce sera une série.

« Il faudra un certain temps entre la première et la deuxième série car Sarah Jessica Parker a un emploi du temps chargé et nous avons beaucoup de travail à faire pour récupérer Kim Cattrall.

« Kim nous manque à tous et nous espérons qu’elle reviendra pour la deuxième saison – la porte ne se fermera jamais sur elle, elle est une partie importante de la franchise. »

Sarah Jessica Parker (à gauche) et Kim Cattrall (à droite) se sont brouillées (Photo : New Line Cinema/Hbo/Village Roadshow/Kobal/REX/Shutterstock)

Alors que Samantha s’en sortira vivante, son histoire réelle sera l’art imitant la vie, car l’initié prétend que le personnage se sera brouillé avec Carrie (jouée par Sarah) après que Carrie ait renvoyé Samantha en tant que publiciste.

L’initié a ajouté: “ Vous verrez au fur et à mesure que la série progresse au cours des 10 épisodes que Carrie manque à son amie et veut réparer la relation. Selon les mots d’Oscar Wilde, la vie imite l’art.’

Ils affirment que les acteurs et l’équipe espèrent que Kim reviendra si elle et Sarah peuvent réparer leur relation car elle » manque à tout le monde « .

Plus : Sarah Jessica Parker



On sait peu de choses sur l’histoire jusqu’à présent, mais les images du tournage ont vu Sarah embrasser Jon Tenney, ce qui a laissé les fans se demander ce qui s’était passé entre Carrie et son mari Big, interprété par Chris Noth.

Et Just Like That devrait commencer en décembre 2021 sur HBO Max et Sky Comedy.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Le créateur de Sex and the City aborde l’absence de Kim Cattrall de la prochaine série And Just Like That



PLUS : Kim Cattrall plaisante sur sa co-star canine et les fans de Sex And The City soupçonnent qu’une ombre sérieuse est jetée

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();