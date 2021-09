Sex And The City, Willie Garson est décédé à 57 ans

Willie Garson est décédé à l’âge de 57 ans, l’acteur le plus connu pour avoir joué Stanford Blatch, un ami du personnage de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, dans la série Sex And The City.

Ce mardi soir, le fils de Garson, Nathen, 20 ans, a confirmé son décès en disant “Je suis très fier de toi”. Garson était un père célibataire et a adopté Nathen, 20 ans, quand il avait sept ans.

(Yahoo!) “Repose en paix et je suis si heureux que vous ayez pu partager toutes vos aventures avec moi et que vous ayez pu accomplir tant de choses”, a écrit Nathen Garson. “Je suis très fier de toi. Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure.”

L’acteur de “Bosch” Titus Welliver a été l’un des premiers à révéler la triste nouvelle. Garson avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas, mais la cause de sa mort n’a pas été confirmée.

Il n’y a pas de mots. Je t’aime cher frère. Nous sommes moins nombreux pic.twitter.com/Q4Sblb7Nqw – TitusWelliver (@welliver_titus) 21 septembre 2021

HBO a publié une déclaration exprimant sa profonde tristesse suite au décès de l’acteur.

« Willie Garson était dans la vie, comme à l’écran, une lumière pour chacun dans son univers. Il a créé l’un des personnages les plus appréciés de HBO et a été membre de notre famille pendant près de 25 ans », détaille le communiqué.

Willie Garson est apparu dans d’autres séries télévisées telles que Ally McBeal, CSI: Crime Scene Investigation, Pushing Daisies et Taken. Il a également travaillé sur trois films des frères Farrell, Kingpin, There’s Something About Mary et Fever Pitch. Les autres performances incluent des rôles dans Being John Malkovich, Freaky Friday, Labor Pains et Out Cold.

Plus récemment, il avait participé au spin-off de “Sex And The City” et “And Just Like That”.

Le dernier tweet de l’acteur disait: “Soyez gentils les uns avec les autres, toujours. Amour à tous. Rapprochez-vous de la bonté.”

Soyez gentils les uns avec les autres …… TOUJOURS. AMOUR À TOUS. BONTÉ D’APPROCHE. – Willie Garson 🇺🇸 (@WillieGarson) 5 septembre 2021

RIP Willie Garson.