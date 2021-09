Sex Education 3 introduit le genre non binaire

in

La nouvelle saison du série ‘Sex Education’ est la première série qui représente la réalité des personnes non binaires dans son intrigue, ce qui est assez controversé et en fait l’une des meilleures séries de la plateforme.

Récemment, la troisième saison de cette série a atteint Netflix continuer à être un point de référence sur les sujets tabous de la société concernant le sexe des adolescents.

La saison 3 aborde les nouveaux problèmes s3xual3s qu’Otis tentera de résoudre, cependant, face à l’opposition d’un nouveau réalisateur.

De cette façon, cette production abordera la question des personnes non binaires et comment elles font face à la réalité concernant leur identité de genre.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ici au Mexique, le sujet d’Andra Escamilla, le « compaere » a laissé le dialogue assez ouvert concernant l’identité de genre chez les personnes non binaires.

Et c’est en fait dans cette troisième saison où, grâce à l’introduction de nouveaux personnages, on peut voir comment la réalité implique des personnes non binaires.

De son type de vêtements aux pronoms à utiliser pour le bon usage du langage inclusif, la série a laissé une leçon extrêmement importante à son public.

A noter que le troisième volet de cette série britannique est arrivé ce vendredi 17 septembre via le service de streaming Netflix.

Ainsi, la série controversée continue de se réinventer en matière de sexualité et d’identité de genre pour les nouvelles générations.

En revanche, la fin de la troisième saison de “Sex Education” a laissé la voie préparée à la réalisation d’un quatrième volet de la série Netflix.

Cependant, Netflix n’a encore fait aucune annonce sur l’avenir de la série britannique, mais apparemment dans le dernier chapitre du troisième opus, les histoires folles et compliquées des étudiants de Moordale ne sont pas encore terminées.

En effet, dans une interview Asa Butterfield, qui incarne Otis dans la série Netflix, a avoué qu’il aimerait participer à une quatrième saison, mais a noté qu’il n’avait toujours aucune information à ce sujet.

Nous ne savons pas [si habrá más]. C’est hors de nos mains pour le moment. J’aimerais pouvoir vous en dire plus, je ne sais vraiment pas », a déclaré l’acteur de 24 ans, parlant même d’un spin-off.

Si Netflix renouvelle “Sex Education” pour une quatrième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés au cours de la seconde moitié de 2022.