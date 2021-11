Sex Education lance deux nouveaux personnages trans pour la saison quatre de l’émission

Krishna Istha, une scénariste de la série, a posté l’appel au casting avec la légende : « CASTING CALL pour deux nouveaux personnages trans dans SEX EDUCATION Saison 4 @NetflixUK Les acteurs trans se lancent !!! Pls partager avec des amis aussi!”.

Le premier des deux personnages s’appellera Abbi. Abbi est décrite comme : « Une jeune femme trans avec une ambiance Winona Ryder des années 90, qui est confiante et sûre d’elle dans son identité de genre. Abbi est la chef de son groupe et la reine des abeilles de son collège – chaque fille veut soit être comme elle, soit être amie avec elle. Elle est ensoleillée, magnétique, généreuse et loyale. Quand Abbi est sortie en tant que femme trans, elle a été expulsée de la maison par ses parents conservateurs. Elle vit actuellement avec son petit ami, Kent, dont la famille est beaucoup plus tolérante. Abbi avait l’habitude d’être religieuse, mais a dû s’éloigner de sa foi quand cela a commencé à endommager son sens de soi. Elle se considère toujours comme « spirituelle » et fréquente une congrégation laïque et inclusive qui célèbre la communauté et la famille choisie. »

Le deuxième personnage est le petit ami d’Abbi, Kent. Il est décrit comme : « Trans-masculin, maladroit, oublieux et un grand auditeur. Il est le petit ami d’Abbi, et ils forment le couple ultime – ils sont ensemble depuis un certain temps et sont la quintessence des « objectifs de couple », tout le monde les aime. Kent n’est pas aussi sûr d’être l’un des enfants les plus populaires qu’Abbi, mais il se connaît et se sent tranquillement confiant pour sa dernière année à l’université.

L’appel au casting poursuit en disant qu’aucune expérience d’acteur n’est nécessaire et le tournage aura lieu entre avril et novembre 2022 au Pays de Galles, les candidats devront donc être disponibles pendant cette période. Les candidats sont invités à postuler dès que possible avec leur nom, une photo du visage, un CV d’expérience d’acteur le cas échéant, un peu d’eux-mêmes et quelques coordonnées. Les candidatures sont à envoyer à [email protected] avec le sujet « SEX ED 4 CASTING CALL » plus le nom du personnage concerné par la demande.

Envoyez vos candidatures et bonne chance !

