Sex Education Saison 3: Date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons

Les choses seront, pour un temps, beaucoup plus réglées pour Eric et Adam. Le nouveau couple est maintenant pleinement officiel, après qu’Adam ait interrompu le jeu de l’école (extraterrestre très étrange, pénis et vulve lourds) pour dire à tout le public rassemblé qu’il voulait tenir la main d’Eric, puis être présenté à la mère et aux sœurs d’Eric.

Aimee, qui a été sérieusement secouée par une agression sexuelle dans le bus alors qu’elle se rendait à l’école dans la saison 2, a (avec l’aide de Maeve, Viv et les autres filles) surmonté une partie de sa peur, et elle sera toujours sur la voie du rétablissement cette année, alors qu’elle découvre ce qu’un point de vue féministe a à lui offrir. Jackson va se retrouver avec un gros coup de foudre (et je ne peux pas décider si je veux que ce soit sur Viv ou non), et le spectre de ce message vocal d’Otis (rappelez-vous qu’il a été supprimé par le voisin jaloux de Maeve, Isaac , avant qu’elle n’ait eu la chance de l’écouter) “se profile toujours”, selon la ligne de connexion officielle.