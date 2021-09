Sex/Life était la troisième série Netflix la plus regardée, obtient une deuxième saison ⋆ .

Vous vous souvenez de cette épave de train d’une émission sur Netflix que je ne pouvais pas arrêter de regarder en juillet ? Eh bien, il semble que je ne sois pas le seul à avoir été entraîné dans la série B mal écrite Sex/Life avec Sarah Shahi et la bombasse australienne Adam Demos (et son, euh, appendice). Netflix a révélé lors de son événement TUDUM que Sex/Life était la troisième série originale la plus diffusée, atteignant 67 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines. Netflix a également annoncé qu’ils donnaient à Sex/Life une saison deux. Vous trouverez ci-dessous quelques détails supplémentaires via la date limite :

Les 67 millions sont le troisième plus grand public pour une série originale de Netflix seulement derrière les premières saisons de Bridgerton et The Witcher, bien que la base d’abonnés du streamer soit en constante expansion, ce qui augmente les chiffres d’audience pour les nouvelles émissions. Les habitués de la série Sex/Life, Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos et Margaret Odette sont sur le point de revenir pour la saison 2. La production aura lieu à nouveau à Toronto. Inspiré du roman 44 Chapters About 4 Men de BB Easton, Sex/Life a été créé et écrit par Stacy Rukeyser qui fait office de showrunner. L’exécutif de Rukeyser produit avec J. Miles Dale et Jordan Hawley. “Sexe/Life est un rêve devenu réalité”, a déclaré Rukeyser. “Créer une émission sur la sexualité féminine habilitée qui a fasciné tant de millions de téléspectateurs est non seulement extrêmement amusant, mais aussi incroyablement gratifiant. Quand je pense à toutes les femmes qui sont venues du monde entier pour dire que la série leur parle d’une manière profondément personnelle, je suis tellement inspirée. Je suis ravi et reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à raconter cette histoire pour Billie et pour nous tous.

[From Deadline]

Qu’avons-nous appris ces derniers mois et surtout au plus fort du COVID ? Les gens sont excités, c’est ce que nous avons appris. Deux des trois meilleures émissions originales de Netflix contenaient beaucoup de sexe et pour être honnête, The Witcher l’a fait aussi, sans parler du sexy AF Henry Cavill. Comme je l’ai dit dans mon post original, Sex/Life était super grincer des dents mais j’étais investi dans l’histoire. C’était comme un accident de voiture dont je ne pouvais pas détourner le regard. C’était 50 nuances de Grey mais plus grincer des dents si c’est encore possible. Ce qui m’a gardé engagé avec le spectacle pendant une journée complète, c’est la belle personnalité d’Adam Demos. Je dois dire que je suis prêt à plonger dans une saison deux de cette série puisque la première saison nous a laissé sur un cliffhanger. Je me demande s’ils vont réunir les personnages de Sarah (Billie) et Adam (Brad). Billie quittera-t-elle son mari pour Brad, son seul véritable amour ? Ou Billie continuera-t-elle à coucher avec d’autres personnes parce que sa vie sexuelle avec son mari est si fade ? Le mari de Billie va-t-il rencontrer son collègue ? Vous aimez ce qu’ils vont faire avec ces personnages ? Je verrai où j’en suis mentalement quand ils sortiront la saison deux. Qui sait, peut-être que je ne serai pas dans un endroit où je pourrai divertir soft pr0n.

Crédit photos : Amanda Matlovich/Netflix

Lien source