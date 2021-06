Sex / Life, une allégation à la sexualité des femmes mariées, arrive sur Netflix – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Un plaidoyer en faveur de la sexualité des femmes mariées avec enfants. Voici Sex / Life, la nouvelle série Netflix qui sort ce vendredi dans le monde entier, une histoire inspirée du best-seller de 44 chapitres sur 4 hommes de l’américain BB Easton.

« Il existe de nombreuses séries sur la sexualité féminine, mais ce sont toujours des histoires de femmes célibataires et elles se terminent quand elles ont des enfants. Il n’y a pas de série sur les femmes qui sont des mères qui exaltent leur sexualité », a déclaré l’écrivain à Efe.

Dans Sex/Life l’histoire tourne autour de ça, la sexualité s’est éteinte après plusieurs années de mariage et comment elle peut être ravivée grâce à un triangle amoureux, celui formé par Billie Connelly (joué par Sarah Shahi), son mari Cooper (Mike Vogel ) et le passé auquel elle aspire et dont elle se souvient dans son journal, d’abord comme une échappatoire à ses passions.

Et est-ce que Billie n’a pas toujours été épouse et mère d’une maison en banlieue car, avant d’épouser Cooper et de déménager dans le Connecticut, elle était un esprit libre qui vivait avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette) à New York, où il travaillé et fait la fête.

L’ennui de la vie de couple avec un mari apparemment ennuyeux et presque parfait l’amène à écrire un journal et à fantasmer sur ses exploits passionnés avec son ex-petit ami Brad (Adam Demos), le grand amour qu’elle n’a jamais surmonté.

La vie conjugale de Billie prend un tournant après que son mari a trouvé le journal. “La vérité sur le passé de Billie déclenchera-t-elle une révolution sexuelle dans son mariage ou la ramènera-t-elle à la vie qu’elle pensait avoir laissée derrière elle avec l’homme qui lui a brisé le cœur?” C’est, souligne Netflix, l’inconnu autour duquel tourne l’intrigue.

Sex / Life a huit épisodes dans lesquels Stacy Rukeyser (UnReal) est la productrice exécutive. Bien que la série s’inspire de son histoire, BB Easton n’a pas participé de manière créative à l’adaptation, selon ..

Mais Billie Connelly est avant tout une interprétation de BB Easton. Cette pédopsychiatre qui travaillait dans une école et qui a commencé à écrire ses mémoires pour se défouler. Depuis lors, non seulement son mariage mais sa vie ont vécu une véritable révolution.

« Quand je l’ai écrit, c’était juste pour moi. J’écrivais juste ce qui se passait dans ma vie, je m’amusais juste, “l’auteur de” 44 chapitres sur 4 hommes “, raconte Efe.

La série, explique-t-il, n’est inspirée que du livre. “Ils ont pris l’intrigue centrale, l’histoire principale, une épouse et mère qui dans son mariage est complètement en arrière-plan et qui commence à écrire sur sa passion pour ce garçon comme un moyen de se retrouver et son mari tombe dessus quotidiennement. “.

Ainsi, alors que “ce qui se passe ensuite dans mon livre est drôle, émouvant et sexy, ce qui se passe dans la série est dramatique, scandaleux et vraiment tendu”, explique l’écrivain.

“C’est tellement plus grand, plus audacieux, plus sexy et plus dramatique que tout ce que j’aurais pu imaginer. Voir ma petite histoire se transformer en cette grande extravagance hollywoodienne a été incroyable et surréaliste. Le spectacle est fantastique et le voir est une expérience, votre cœur monte et vous êtes scotché au canapé », ajoute l’auteur.

Au-delà de sa propre explosion, 44 chapitres sur 4 hommes ont signifié a posteriori pour l’auteur une revendication de la sexualité féminine après la maternité.

« Historiquement, les femmes ont été réprimées et contrôlées et on leur a dit que leurs souhaits étaient honteux ou qu’elles pouvaient être emprisonnées ou tuées… La sexualité des femmes a toujours été une source de peur. Je pense que nous commençons à voir des changements, mais cela va prendre un certain temps et nous devons profiter d’histoires comme celle-ci pour vraiment nous aider », explique Easton.

Avec l’histoire, le livre ou la série, Easton espère également que les téléspectateurs apprendront « qu’il est beaucoup plus facile de dire à votre partenaire ce que vous voulez que d’écrire un journal pour qu’il le trouve. C’est beaucoup plus facile d’avoir une conversation », dit-il.

