Sex Repulsed Asexual Signification – Suis-je repoussé par le sexe ?

Le terme “sexe repoussé” est le plus couramment utilisé au sein de la communauté asexuée, mais ce n’est pas un marqueur d’asexualité. En fait, bien qu’il puisse y avoir beaucoup de personnes asexuelles repoussées par le sexe, les deux n’ont pas besoin de s’exclure mutuellement, déclare la militante de l’asexualité Yasmin Benoit, cofondatrice de la Journée internationale de l’asexualité le 6 avril.

Mais pour comprendre le terme « rejeté par le sexe », vous devez d’abord vous familiariser avec ce que signifie être asexuel.

N’oubliez pas qu’asexuel est un terme générique utilisé pour décrire une personne qui éprouve peu ou pas d’attirance sexuelle envers des personnes de tout sexe. Parce que l’asexualité est une orientation sexuelle, l’asexualité existe sur un spectre, elle peut donc varier pour chaque personne asexuelle, et il n’y a pas qu’une seule façon d’être asexuel.

Il est important de noter qu’être asexuel est différent d’être célibataire, qui consiste à choisir de s’abstenir de relations sexuelles pour des raisons religieuses / morales, d’être aromantique, de ne pas ressentir d’attirance ou de désirs romantiques, de connaître des dysfonctionnements sexuels et / ou d’avoir une faible libido .

Qu’est-ce que cela signifie d’être repoussé par le sexe ?

En termes de définition, « asexuel » est une identité sexuelle – comme être bisexuel ou gay, et « répugnance sexuelle » est un terme utilisé pour décrire l’expérience vécue d’être rebuté par le sexe.

En d’autres termes, “la répulsion sexuelle est une façon de vivre sa sexualité, mais ce n’est pas une sexualité en soi”, explique Sarah Costello, coanimatrice du podcast aromantique et asexuel “Sounds Fake But Okay”.

La répulsion sexuelle peut signifier que quelqu’un trouve le sexe dégoûtant ou révoltant, dit Costello. “En général, une personne dégoûtée par le sexe ne voudrait probablement pas regarder, entendre parler, parler ou penser au sexe ou à toute activité sexuelle”, note-t-elle.

Benoit ajoute que sex-repulsed peut également décrire des personnes qui ne sont tout simplement pas intéressées par le sexe ou qui le trouvent indésirable. La raison de la répulsion sexuelle peut être circonstancielle, contextuelle, psychologique, médicale ou liée à un traumatisme passé.

Signes que vous pourriez être repoussé par le sexe



Si vous êtes repoussé par le sexe, vous le savez peut-être déjà, dit Costello. En général, « si vous n’aimez pas du tout penser ou vous engager dans une activité sexuelle et, en fait, trouvez cela révoltant de le faire, vous êtes probablement dégoûté par le sexe », dit-elle.

Mais parce que la répulsion sexuelle semble différente pour tout le monde, et qu’il n’y a aucun signe révélateur que vous êtes dégoûté par le sexe, voici quelques expériences courantes qui pourraient indiquer que vous êtes dégoûté par le sexe, selon Benoit :

Vous avez des sentiments ou des réactions négatives à des choses sexuelles, que ce soit dans votre vie, à la télévision, dans un livre ou un magazine, ou en entendant des conversations sur le sexe autour de vous. Vous évitez le sexe et les sujets ou situations liés au sexe. Vous vous sentez mal à l’aise, dégoûté ou craintif dans des situations sexuelles ou lorsque vous êtes exposé à du sexe ou à des choses sexuelles. situation ou lorsque vous rencontrez des choses sexuelles

Encore une fois cependant, il y a des degrés divers à ces expériences. Vous pouvez être repoussé par le sexe et ne ressentir aucune de ces choses.

Les différences entre le sexe repoussé, l’asexualité, Sex-Aversion, Sexe-Neutralité et Sexe-Négativité

L’asexualité est une orientation sexuelle qui englobe un certain nombre d’identités et d’expériences différentes. “Comme toute la sexualité, c’est un spectre (ou un parapluie) dans une certaine mesure, mais tous ceux qui en relèvent ont la même expérience de ressentir un manque d’attirance sexuelle et / ou de désir sexuel envers d’autres personnes, quel que soit leur sexe”, dit Benoît.

Benoit ajoute qu’être asexuel n’a rien à voir avec le fait que vous ayez souvent des relations sexuelles, vos antécédents sexuels ou ce que vous ressentez à l’égard d’autres personnes ayant des relations sexuelles ou exprimant leur sexualité. Certaines personnes asexuelles aiment se masturber, regarder du porno et/ou se livrer à certains types de rencontres sexuelles. Certains se sentent indifférents au sexe, certains peuvent être répugnants et certains ont des relations sexuelles.

L’aversion au sexe est un autre terme courant dans la communauté asexuée. À certains égards, cela ressemble beaucoup au sexe repoussé, mais il s’agit davantage de l’implication personnelle d’une personne dans une relation sexuelle. “‘Sex-averse’ décrit ceux qui ont des sentiments négatifs à l’idée de se trouver dans une situation sexuelle, donc ce n’est pas général”, explique Benoit.

“Personnellement, je me considérerais comme une aversion pour le sexe parce que je vois très bien ou que je m’engage dans des choses sexuelles, mais l’idée d’avoir des relations sexuelles moi-même ne m’attire pas du tout.”

La différence ici est qu’une personne dégoûtée par le sexe peut être dégoûtée ou indifférente à une scène de sexe dans un film, une personne averse au sexe peut être plus à l’aise de voir ou d’entendre des choses sexuelles, tout simplement de ne pas y participer.

Quant à la neutralité sexuelle, cela signifie généralement que quelqu’un a une réaction neutre ou indifférente au sexe ou aux choses de nature sexuelle. “Si vous n’êtes pas à l’aise avec le sexe, si vous êtes sur la clôture à ce sujet ou si vous ne comprenez pas ce que vous ressentez à ce sujet, vous pourriez être opposé au sexe ou neutre sur le plan sexuel”, explique Costello.

Et puis le terme de négativité sexuelle est plus un jugement moral ou sociétal du sexe en général. Il peut s’agir de juger certains comportements sexuels, le travail du sexe, la pornographie ou la masturbation.

Benoit et Costello disent qu’être dégoûté du sexe, -averse, -neutre ou toute autre identité asexuelle n’est pas la même chose qu’être sexuel-négatif.

“Ils peuvent être opposés à ce qu’ils participent à une activité sexuelle, mais ce n’est pas la même chose que d’essayer de contrôler l’activité sexuelle d’autres personnes”, explique Costello.

Rappel : vous pouvez être à la fois repoussant et séropositif

Benoit dit que « sex-positivité » signifie différentes choses pour différentes personnes, mais l’idée dominante d’être séropositif est souvent synonyme d’avoir beaucoup de relations sexuelles. Cependant, cette idée est nocive pour tout le monde, mais surtout pour les personnes asexuelles en particulier, dit Benoit. “Tout le monde n’a pas cette expérience ou ce besoin, et la libération vient de bien plus que cela.”

Costello ajoute que le fait d’assimiler la positivité sexuelle au fait d’avoir beaucoup de relations sexuelles ou d’être vraiment enthousiasmé par le sexe crée un précédent néfaste selon lequel les personnes repoussées par le sexe sont « anti-féministes » ou « frigides ».

“L’autonomie corporelle comprend le fait d’avoir l’autonomie de choisir de ne pas avoir de relations sexuelles, d’avoir très peu de relations sexuelles ou d’avoir seulement un type spécifique de relations sexuelles, pour une raison quelconque, sans poser de questions”, a déclaré Costello. “La ‘sex-positivité’ devrait vraiment consister à avoir autant ou aussi peu de relations sexuelles consensuelles qu’une personne le souhaite.”

Que faire si vous pensez que vous êtes repoussé par le sexe

Tout le monde gère son asexualité différemment, mais toutes les expériences sont réelles, «normales» et valides. « Découvrir quelque chose de nouveau sur soi-même n’est pas mauvais, même si cela en a l’air, dit Benoit. « Vous disposez maintenant d’un nouvel outil pour vous comprendre vous-même et votre expérience, un outil qui peut faciliter l’articulation et la gestion de cela. »

Benoit ajoute que si vous êtes repoussé par le sexe ou si vous essayez d’en savoir plus sur ce que cela signifie d’être repoussé par le sexe, il peut être utile de trouver d’autres personnes qui peuvent s’identifier à vous.

Cherchez en ligne d’autres personnes dégoûtées par le sexe à qui vous pouvez parler. Être capable de se connecter avec quelqu’un à propos d’une expérience dont on parle rarement peut être très affirmant », dit Benoit.

Il existe un certain nombre de ressources en ligne pour les personnes asexuelles, comme Sounds Fake But Okay, Slice of Ace et Shower Thoughts With An Asexual. De plus, vous pourrez peut-être trouver à la fois l’IRL et la communauté en ligne sur des sites comme LGBTA Wiki et Ace Week. Benoit a lancé la campagne #ThisIsWhatAsexualLooksLike, qui relie les personnes du spectre asexué du monde entier.

De plus, certains sites de rencontres comme OkCupid ont des options asexuées et aromantiques lors de la création d’un profil.

Enfin, si vous songez à dire à vos amis et à votre famille que vous êtes dégoûté par le sexe, Benoit vous encourage à vous mettre en avant et à rester dans votre zone de confort.

« Vous ne devez à personne d’explication sur le ‘pourquoi’ », dit-elle. « Certains ne savent pas pourquoi, et même s’ils le savent, cela peut souvent être une raison très personnelle. Vous pouvez donner à quelqu’un une information et continuer à avancer.”

Parce que les identités asexuelles sont si souvent mal comprises, Benoit ajoute que les gens peuvent vous donner des conseils non sollicités, essayer de vous « réparer » ou faire des commentaires ignorants.

« Continuez simplement à vivre votre vie comme vous le souhaitez », dit-elle. “Tiens-toi à une entreprise qui respecte tes limites et ta situation.”

Griffin Wynne Griffin est une écrivaine et artiste queer vivant actuellement à Philadelphie, en Pennsylvanie.

