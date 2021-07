Sex Toys 2021 – Les jouets sexuels les plus vendus de 2021

L’une des meilleures choses à propos de la technologie des jouets sexuels est que le marché évolue et se transforme constamment. Jetons un coup d’œil à l’année dernière par exemple : parce que tout le monde était coincé à la maison à mi-quarantaine, les vibromasseurs longue distance et les stimulateurs clitoridiens classiques étaient les incontournables.

Maintenant que nous sommes en 2021 et que nous avons des vaccins COVID-19 facilement disponibles et la possibilité de quitter réellement nos maisons, ce changement s’est également accompagné de différentes tendances en matière de jouets sexuels.

Après avoir parlé avec des experts de nos détaillants et marques de jouets sexuels préférés, il est clair que cette année est officiellement consacrée aux jouets pour couples, aux vibromasseurs à succion, aux baguettes classiques et aux produits d’exploration qui rehaussent votre routine habituelle.

Alors, après le shitshow de 2020, faites-vous plaisir et procurez-vous un nouveau jouet pour la nouvelle ère. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des produits les plus vendus de 2021 qui transformeront un orgasme meh en un orgasme époustouflant. Vous et votre clitoris méritez cela.

LELO

LELO est la marque de sextoys de luxe qu’il faut absolument connaître. Oui, leurs produits sont chers mais faites confiance, ils en valent la peine. Si vous n’avez pas encore attrapé l’un de leurs magnifiques jouets, allez chercher votre carte de crédit et ajoutez l’un des produits ci-dessous à votre panier dès que possible.

1. LELO SORAYA WAVE ™

Conçu avec une stimulation clitoridienne interne et externe à l’esprit, Soraya de LELO est comme un vibromasseur lapin traditionnel, mais a plus d’options et ressemble à une œuvre d’art. Non seulement il est rechargeable par USB et étanche, mais il dispose de 12 réglages différents. Oh, et les détails dorés élégants sont si jolis que vous voudrez probablement les garder exposés, car ils sont un peu trop beaux pour être rangés dans votre coffre à jouets.

2. Croisière LELO SONA™ 2

Sona 2 de LELO continue de figurer en tête des classements sexuels (sans parler des paniers de nos éditeurs) et pour cause. Le jouet unique utilise des ondes sonores pour stimuler l’ensemble de votre clitoris sans vibration afin qu’il ne vous engourdit pas avec trop de stimulation du clitoris, mais, au lieu de cela, vous taquine au point d’un orgasme explosif. Avec plus de réglages et une plus grande ouverture, c’est un gagnant, peu importe votre anatomie ou vos préférences.

3. LELO ENIGMA™

Si vous n’arrivez pas à choisir entre un jouet à ventouse, un jouet vibrant et un jouet interne, pourquoi ne pas vous procurer les trois ? L’Enigma de LELO est étanche et rechargeable, donc oui, vous voudrez absolument l’emporter avec vous dans la baignoire. La meilleure partie est qu’ils ont combiné leur technologie d’inspiration orale la plus vendue du jouet Sona avec un composant vibrant interne pour un orgasme pas comme les autres.

Miel d’amour

Des kits exploratoires aux plugs, Lovehoney voit une tendance dans les jouets pour couples qui mettent du piquant sur la vanille habituelle.

4. Kit de couple méga week-end

Trousse de couple méga week-end

Miel d’amour Miel d’amour

89,99 $

Quels que soient vos organes génitaux, votre statut relationnel ou vos préférences, ce kit tout compris de Lovehoney a quelque chose pour tout le monde. Il existe une tonne de vibromasseurs différents (y compris un vibromasseur Rabbit), des perles anales, un fessier plus, des boules de kegel et plusieurs anneaux péniens différents. Pour 90 $, c’est un peu absurde combien vous obtenez et à quel point tout cela est de haute qualité.

5. Plug anal pour débutant en métal avec bijoux Lovehoney

Plug anal pour débutant en métal avec bijoux Lovehoney

Lovehoney lovehoney.com

26,99 $

Les jouets anaux sont parfaits pour tous les corps puisque tout le monde a des fesses. Donc, si vous envisagez de vous faire sodomiser, essayez un plug anal et voyez ce que vous ressentez. Nous aimons ce plug de 2,5 pouces car il n’est pas trop gros pour les débutants (et a une pointe effilée pour une insertion facile), et il est fabriqué en alliage de zinc sans nickel, il est donc sans danger pour les peaux sensibles et peut être réchauffé ou refroidi pour jouer à la température . Également! Il scintille, ce qui est une raison suffisante pour en accrocher un.

6. Anneau pénien vibrant à 5 fonctions Bionic Bullet de Lovehoney

Anneau pénien vibrant 5 fonctions Bionic Bullet Lovehoney

Lovehoney lovehoney.com

24,99 $

Les anneaux péniens sont l’une des plus grandes inventions de tous les temps, et si vous n’avez jamais expérimenté de pénétration avec un, considérez ceci comme votre signe de l’univers pour y accéder. La double texture et les cinq options de vibration de la bague Bionic Bullet de Lovehoney la rendent agréable pour les deux partenaires.

Adam et Ève

Peu importe le temps qui passe, ces jouets les plus vendus chez Adam & Eve continuent de remplir les paniers :

7. Satisfyer Pro 2 – Nouvelle génération

Satisfyer Pro 2 – Nouvelle génération

Satisfaisant adameve.com

49,95 $

Si vous recherchez un jouet d’aspiration sans le prix élevé, le Satisfyer Pro 2 vous offre une sensation similaire pour un coût moins cher. Bien qu’il soit principalement en plastique (alors que le LELO Sona est entièrement en silicone), l’ouverture du clitoris est en silicone souple, vous aurez donc toujours cette sensation de flexibilité et avec 11 niveaux de puissance différents. De plus, il a une poignée incurvée qui le rend très facile à saisir lorsque vous vous roulez sur le lit en extase.

8. Vibromasseur lapin Fifty Shades of Grey Greedy Girl

Vibromasseur lapin Fifty Shades of Grey Greedy Girl

Pour moins de 100 $, le Greedy Girl Rabbit est honnêtement aussi bon que possible. Inspirée de Fifty Shades, cette vibration existe depuis des années et continue d’être un best-seller chez de nombreux détaillants grâce à ses 12 modes de vibration, ses deux moteurs indépendants et ses trois modes de stimulation clitoridienne différents. Bien qu’un milliardaire émotionnellement distant ne soit pas inclus, vous obtiendrez toujours un orgasme digne d’un.

9. Masseur à baguette Pure Enrichment Peak

Masseur à baguette Pure Enrichment Peak

Enrichissement pur adameve.com

89,95 $

Léger, étanche et doté de sept modes de vibration, le Peak Wand de Pure Enrichment est petit mais puissant. À 7,5 pouces de long, il est plus gros et plus puissant qu’une balle, mais plus petit qu’une baguette standard de taille normale. De plus, il est étanche, rechargeable par USB (donc aucune pile requise) et est fabriqué à partir de silicone de qualité médicale.

Babeland

Des classiques élégants aux harnais confortables, Babeland voit un mélange de jouets pour couples et d’options solo augmenter en 2021.

10. Njoy Pure Baguette

Njoy Pure Baguette

njoy babeland.com

120,00 $

Élégante, lourde et fabriquée en acier inoxydable scintillant, cette baguette sophistiquée est destinée aux personnes qui veulent se sentir élégantes pendant qu’elles baisent. Avec une ampoule à chaque extrémité et mesurant 11,5 pouces de long, vous réaliserez rapidement à quel point vous n’avez pas besoin de toutes les cloches et de sifflets modernes pour une pénétration agréable.

11. Harnais Joque pour pièces de rechange

Harnais Joque

Pièces de rechange HardWear babeland.com

137,95 $

Si vous voulez un harnais qui ressemble à une véritable extension de vous-même, SpareParts est à peu près top. C’est confortable. C’est solide mais léger. Et il a deux emplacements pour vibromasseurs : un au-dessus et en dessous du gode. Ils ajouteront plus de sensation qu’une simple pénétration classique. De plus, il est lavable en machine. IYKYK.

12. Baguette magique

Il n’y a pas plus classique que cette baguette magique de 50 ans (appelée à l’origine la baguette magique Hitachi). C’est probablement le vibromasseur le plus puissant du marché, car il est en fait génial à utiliser sur le reste de votre corps et pas seulement sur vos zones érogènes. Que vous obteniez la version originale ou la plus récente, rechargeable, c’est un incontournable pour le coffre à jouets de tout le monde.

Amoureux du bio

Fondé par l’éducateur sexuel Taylor Sparks, Organic Loven a vu des classiques simples et élégants qui sont faciles à ranger dans votre valise à la hausse.

13. Femme Funn Ultra Bullet

Fabriqué à 100% de silicone à l’intérieur et à l’extérieur, l’Ultra Bullet est petit, léger, entièrement submersible et rechargeable par USB, ce qui le rend parfait pour les voyages. De plus, comme il suffit d’appuyer sur un bouton, il n’y a pas beaucoup de tâtonnements et la fonction de mémoire se souviendra de votre favori parmi les vingt modes de vibration différents. Il est également disponible en trois jolies options de couleurs.

14. Gode en silicone bleu véritable Avant Pride P2

Gode ​​en silicone bleu véritable Avant Pride P2

Que vous le portiez ou que vous utilisiez la base à ventouse pour vous asseoir dessus, le gode P2 True Blue d’Avant Pride est plutôt parfait. Il est fabriqué à partir de silicone durci au platine qui est sans danger pour le corps, non poreux et simple à nettoyer. Aussi, l’avez-vous vu ? Ses couleurs fières et sa pointe incurvée vous feront vous sentir aussi bien qu’il en a l’air.

15. Romp Wave Lay-On Menthe

De taille discrète mais puissante avec six modes de vibration différents et quatre modèles différents, cette vibration d’allongement rend honnêtement l’orgasme si simple. Il est conçu pour que vous puissiez le tenir dans la paume de votre main ou littéralement laisser tomber votre corps dessus.

Amoureux et Yandy

Ce serait une fête sans culotte vibrante, c’est pourquoi nous sommes ravis de voir de plus en plus de gens arracher des paires. Voici ce qui se vend chez Lovers and Yandy :

16. Vibromasseur exclusif Fun Factory x Lovers Semilino

Vibromasseur exclusif Fun Factory x Lovers Semilino

Amateurs de Fun Factory x Lovers

89,00 $

Les godes vibrants sont super, mais les godes vibrants nervurés sont parfois encore meilleurs. L’interface à trois boutons permet de basculer très facilement entre les six motifs et intensités différents, et la longueur insérable mesure quatre pouces afin que vous puissiez atteindre tous ces points d’intérêt internes.

17. Culotte vibrante noire OhMiBod Club Vibe 3.0

Culotte vibrante noire OhMiBod Club Vibe 3.0

Formation yandy.com

119,95 $

Oui, les sous-vêtements vibrants sont toujours une chose, et oui, vous devriez faire partie du mouvement. Nous aimons cet ensemble de dentelle simple parce que les culottes sont en fait super mignonnes en elles-mêmes, mais le fait qu’elles vous fassent littéralement jouir est un peu la cerise sur le gâteau. La télécommande sans fil permet à un partenaire de jouer facilement, mais c’est le mode micro qui la distingue vraiment. Fondamentalement, il convertit le bruit ambiant en modèles de vibration, ce qui signifie qu’il pulse pour tout, de la musique aux paroles cochonnes de votre partenaire. Votre ambiance classique ne pourrait jamais.

Carina Hsieh Rédactrice en chef du sexe et des relations Carina Hsieh vit à New York avec son bouledogue français Bao Bao – suivez-la sur Instagram et Twitter dans les spirales amazoniennes. Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder en famille.

