“S’excuser au lieu de verser des larmes de crocodile”: 7 ministres du BJP contrecarrent l’offensive de l’opposition sur la session de la mousson

Sept ministres de l’Union ont déclaré que le président du Rajya Sabha doit prendre les mesures les plus énergiques possibles contre ceux qui ont enfreint les règles. (Photo : Twitter/PIB Inde)

Lançant une contre-offensive contre les accusations de fin brutale de la session de la mousson du Parlement et de maltraitance de ses députés par l’opposition, le gouvernement dirigé par le BJP a exigé des excuses du premier pour son « comportement perturbateur et menaçant ».

Sept ministres de l’Union, dont Pralhad Joshi, Piyush Goyal et Anurag Thakur, se sont relayés pour s’en prendre à l’opposition et ont déclaré que le président de Rajya Sabha devait prendre les mesures les plus énergiques possibles contre ceux qui enfreignaient les règles.

