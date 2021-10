MADRID, 24 sept. (EUROPA PRESS) –

Le chef d’orchestre et chanteur Placido Domingo a regretté ne pas pouvoir se produire ce samedi 25 septembre avec l’Orchestre d’Estrémadure au concert de clôture du Stone & Music Festival de Mérida, après le veto de sa prestation par la Junta de Extremadura. Le chanteur s’est excusé pour les allégations d’abus sexuels, mais a précisé que « s’excuser ne veut pas dire avoir commis des abus ».

Domingo a assuré être « très heureux « de revenir jouer à Mérida après 30 ans, mais il l’a décrit comme » triste « de ne pas le faire avec l’Orchestre d’Estrémadure. La chanteuse sera accompagnée ce samedi sur la scène du Théâtre Romain par l’Orchestre Philharmonique d’Espagne.

La Junta de Extremadura a exprimé son rejet de la performance du chanteur d’opéra dans le cadre de la programmation du festival pour les accusations d’abus sexuels et convenu en conséquence, en outre, que la programmation de tout concert, festival ou événement parrainé par l’Administration régionale doit être approuvée préalablement à l’octroi dudit parrainage.

« Je regrette de ne pas avoir pu jouer avec l’Orchestre d’Estrémadure, Je viens de faire des concerts dans des villes à travers l’Europe, y compris Madrid et Marbella, où j’ai été reçu partout avec beaucoup d’affection« , a expliqué le chanteur dans des déclarations faites à Europa Press.

Domingo a assuré ne pas vouloir entrer dans des controverses mais a assuré que les accusations d’abus « sont un énorme malentendu ». « Je n’ai jamais abusé de personne ni de quoi que ce soit et c’est le résultat d’enquêtes internes non judiciaires avec lesquelles j’ai volontairement collaboré et il n’y a rien devant les tribunaux », a assuré le conducteur.

De même, il a réitéré ses excuses « au cas où il aurait involontairement dérangé quelqu’un », mais a précisé que ces excuses « sont un devoir moral ». « S’excuser ne veut pas dire avoir commis des abus », Plácido Domingo a souligné, qui a admis ressentir de la tristesse face à la situation.

« C’est triste qu’ils me mettent des étiquettes sans me connaître, sans connaître la vérité des faits, mais encore plus triste que cela se passe dans mon pays, en Espagne, que je porte dans mon cœur et je l’ai toujours porté avec fierté à travers le monde », a indiqué le compositeur.

ZARZUELA, PATRIMOINE IMMATÉRIEL

D’autre part, Domingo a exprimé sa satisfaction quant à la proposition de déclarer la zarzuela comme patrimoine immatériel de l’humanité. « La zarzuela a vécu avec moi avant ma naissance, je suis fier de l’avoir portée partout et c’est incroyable comment le public réagit qui, où qu’il soit, dans toutes les nations, devient fou avec la zarzuela« , a indiqué le chanteur.

Domingo a rappelé les liens qui l’unissent au genre lyrique que, comme il l’a expliqué, il a commencé à écouter « avant de naître ». « Ma mère était enceinte dans son neuvième mois et a continué à chanter au théâtre« , a expliqué Domingo, qui a rappelé le métier d’artiste de ses parents.

601330.1.260.149.20210924144502