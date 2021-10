sexe et tueurs à gages à côté des Picos de Europa

24/10/2021 à 05:00 CEST

« Tu es mon seul point faible. » lui a écrit Pedro Nieva, un électricien basque, à sa femme Katia. Il y a des mois, il avait découvert que sa femme le trompait avec son ami, le conseiller municipal de Llanes (Asturies), Javier Ardines. Le 15 août 2018, la veille du meurtre d’Ardines, Nieva a envoyé un message WhatsApp à l’amant de sa femme. Il n’y avait pas de mots, c’était juste un signe d’orthographe : un point. Cette aube Ardines a été tué devant son domicile. Ils lui ont mis du gaz poivré dans les yeux et le visage et l’ont frappé à la tête avec une batte de baseball.

Pedro Nieva et son ami Jésus Muguruza ils sont accusés d’avoir organisé et commandité le crime. Djilali Benatia et Maamar Kelli, deux criminels algériens, pour l’exécuter. Le parquet demande 25 ans de prison pour chacun d’eux en le procès qui s’ouvre le 29 octobre à l’Audiencia des Asturies. Les enquêtes de la Garde civile, menées en son temps par La Nueva España, du groupe de presse ibérique, ils ont écarté le mobile politique du meurtre et ont rapidement mis en évidence un mobile sentimental, quelque chose de personnel.

Deux couples

Le crime d’Ardines était le point final d’une histoire de deux mariages, quatre personnes. Katia Blanco et son mari, Pedro Nieva ; Nuria et la sienne, Javier Ardines. Nuria et Katia sont cousines germaines et ils ont grandi dans la région de Llanes, un endroit paradisiaque, à côté de la mer et des contreforts de la Sierra del Cuera, la porte d’entrée des Picos de Europa. Ardines épousa le premier, bien qu’il eut des relations secrètes et interdites avec le second pendant plus de trente ans, puisqu’elle avait 16 ans. Elle, Katia, épousa Pedro Nieva.

Les deux couples ont eu deux enfants. Les deux couples ont acheté deux maisons dans une urbanisation près de Belmonte de Pría, où vivaient seulement 20 familles. Pendant des années, ils se sont vus à Llanes pendant les vacances, les jours fériés et certains longs week-ends. Et Ardines et Katia ont profité de certains de ces moments pour avoir des relations sexuelles.

Le mari trompé, Nieva, était méfiant. Et le 6 décembre 2017, lors du Pont de la Constitution, il a tendu un piège à sa femme et à son amant. Les trois mangeaient dans une cidrerie appelée Muros. Nieva est allée aux toilettes et les a laissés seuls après cachez votre téléphone portable et laissez-le enregistrer. Les deux amants ne pouvaient s’empêcher de parler des leurs, des difficultés à se voir et de la jalousie du mari de Katia, qui raconte :

-Allez chauffer la maison pour votre arrivée… Heureusement vous ne savez pas comment je la chauffe, sinon, attendez, les courbes arrivent.

Le pêcheur et conseiller répond :

-Chut, tais-toi (…) Nous nous battons depuis des années.

Katia lui demande de la prudence et lui annonce qu’en janvier elle s’échappera et qu’ils pourront être ensemble. Nieva revient de la salle de bain et éteint l’enregistreur de son téléphone portable quand Ardines commence à lui parler du délicieux flan qu’elle a en dessert. Puis il écoutera l’enregistrement chez lui, pendant des mois, des milliers de fois, de manière obsessionnelle, selon la Garde civile. Il décide de n’en parler à personne, seulement à sa femme, son point faible. Elle ne le dit à personne, ni à sa cousine Nuria ni à son amant, le conseiller Ardines.

Mari tourmenté

Les deux mariages font vit à part pendant l’hiver. Katia et son mari vivent à Amorebieta (Vizcaya), Nuria et Ardines, à Llanes. Katia essaie de convaincre son mari que tout cela n’a été qu’une idiotie, mais Nieva vit dans la tourmente. Commencez à visiter les pages en ligne de magasins d’espionnage où acheter des microphones, peut-être pour espionner sa femme. Il entre également dans les pages qui offrent tests de paternité. Nieva est obsédé par le fait que son deuxième fils ne lui ressemble pas physiquement, il en vient à penser qu’il pourrait être le fils du conseiller, selon le résumé.

La Garde civile pense que Nieva est alors entré dans un état de » la jalousie, le malaise et la rage « Cela a empiré à l’approche de l’été 2018 et sa femme lui a dit qu’il allait retourner à Llanes, comme toujours. L’homme s’y oppose et la menace. Si vous y allez, il donnera l’enregistrement à la femme d’Ardines. Tout va exploser. Katia lui dit qu’elle va y aller, que tout est ses fantômes, la jalousie. Il n’y a rien à cacher, rien pour arrêter d’aller à la maison de vacances.

Un coup pour de l’argent

Ces jours-là, selon les enquêtes de l’Unité opérationnelle centrale, Nieva s’aventure avec un de ses amis, Jesús Muguruza. Nieva l’avait chargé d’effectuer certains travaux, comme décharger les décombres d’un chantier de construction, et Muguruza le considérait comme « de mauvaise humeur ». Dans son confession devant la garde civile, qu’il attribua plus tard à la pression et a été annulé par la Cour supérieure de justice des AsturiesMuguruza a déclaré que son ami lui avait dit que sa femme l’avait trompé avec un de ses cousins ​​dans les Asturies et a déclaré :

– « Si tu le bats, je te donnerais pas mal d’argent. »

Muguruza a refusé, mais lui a ensuite parlé d’un Algérien avec qui il avait coïncidé en pêchant à Ondárroa, le troisième homme à s’asseoir sur le banc. Il s’agit de Djilali Benatia, avec quelques antécédents de vols d’appartements et de voitures en Cantabrie et au Pays Basque. Cet homme a également avoué sa participation au crime et a raconté comment tout s’était passé. Il a expliqué qu’il avait rencontré Muguruza et Nieva lors d’une Cafétéria Ocharcoaga, à Bilbao, où il a vécu. Là, selon sa première version, Nieva l’a chargé de « tabasser » un homme dans les Asturies et lui a donné une photographie. C’était Javier Ardines.

25 000 euros

Benatia a déclaré qu’il avait décidé de le faire avec l’aide d’un vieux copain, un gars fort nommé Maamar Kelli. Que les deux ont reçu, dans des livraisons différentes, un total de 25 000 euros. Qui a fait un premier voyage à Llanes avec Nieva et Muguruza où ils lui ont montré la région. Et que, après une tentative ratée, au petit matin du 16 août 2018, ils se sont postés devant la maison d’Ardines et l’ont attaqué. Ils portaient le manche d’une pioche, la batte de baseball et deux spray au poivre.

L’enquête de la Garde civile a trouvé de nombreuses preuves contre eux, y compris un spray au poivre très similaire à ceux trouvés sur les lieux du crime. Une image du contrôle du péage de l’autoroute a enregistré les deux tueurs à gages présumés revenant à Bilbao ce matin-là avec la vitre passager baissée. Benatia a expliqué que l’un des sprays au poivre avait été tiré à l’intérieur de la voiture et qu’ils ont dû l’abaisser pour respirer et continuer à voyager. Trois des téléphones portables des accusés ont été détectés lors du premier voyage dont Benatia a parlé, sur le chemin de Llanes, au cours duquel la voiture de Nieva est tombée en panne et ils ont dû appeler la dépanneuse et louer un autre véhicule pour continuer vers les Asturies.

Pressions

L’Algérien a également démenti ces aveux et assure l’avoir fait sous la pression de la Garde civile. Une grande partie du procès portera sur ces deux aveux. Les deux autres prévenus, le deuxième algérien Maamar Kelli, et l’accusé d’avoir commis le crime, Pedro Nieva, ils ont toujours clamé leur innocence. Ce dernier se trouvait à Amorebieta lorsque le crime s’est produit. Sa femme était à Llanes, près de la maison d’Ardines, près du lieu du meurtre, et elle apprit très tôt que le conseiller avait été tué. Alors, Katia a écrit à son mari :

« Il a un coup à la tête. Il est mort (…) On dirait qu’ils lui ont fait quelque chose… Pedro… Qu’as-tu fait ?

L’homme a juré qu’il n’avait rien fait et qu’il était resté chez lui toute la nuit, incapable de dormir, à plus de 200 kilomètres de là.

Quelque temps plus tard, Katia a informé son mari après avoir quitté un interrogatoire avec la garde civile.

-Ils vont t’avoir.

Nieva, Muguruza et Benatia ont été arrêtés à leur domicile au Pays Basque le 19 février 2019. Maamar Kelli est tombé en Suisse, où il était déjà en prison, accusé de plusieurs braquages. Tous défendront au procès qu’ils sont innocents du meurtre d’Ardines. Katia, l’épouse du cerveau présumé, a continué à rendre visite à son mari en prison, s’est réconcilié avec lui et soutient son histoire. Il semble qu’elle ne sera pas, cette fois, son point faible.