Sfermion lève 100 millions de dollars NFT alors que Facebook attise Metaverse Mania

Sfermion, une société d’investissement dirigée par le podcasteur et analyste crypto Andrew Steinwold, déclare avoir levé 100 millions de dollars pour un nouveau fonds axé sur les jetons non fongibles (NFT), avec des contributions de Marc Andreessen, des jumeaux Winklevoss et de Digital Currency Group (qui finance un CoinDesk éditorialement indépendant).

Steinwold a déclaré à CoinDesk que le fonds, surnommé simplement « Fund II », se concentrera sur « l’infrastructure expérientielle qui implique l’espace NFT ».

Cela fait partie de la mission de Sfermion d’inaugurer l’avènement du « métaverse » – une couche numérique reposant sur le monde réel, accessible via Internet, la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). Ce genre de chose existe depuis des années (vous vous souvenez du Monocle de Yelp ?), mais n’a pas encore capté l’imagination du grand public de manière significative.

Et tandis que certains investisseurs en crypto se sont consciemment construits vers ce concept depuis des années, en particulier dans le monde des NFT, la fièvre du métaverse se répand partout.

Lire la suite: Le MANA de Decentraland bondit de 80% alors que le changement de marque de Facebook alimente les paris sur le métaverse

La semaine dernière, Facebook a changé le nom de son entreprise en Meta, signalant ses ambitions de dominer cette nouvelle avenue d’Internet ; Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré qu’il espère voir un milliard de personnes dans le métavers d’ici une décennie.

À entendre Steinwold le dire, des parties du métavers sont déjà là – et le reste arrive, que cela nous plaise ou non.

« Nous ne réalisons pas : ‘Oh mon Dieu, je passe littéralement toute la journée sur mon ordinateur, je passe toute la journée sur mon téléphone' », a-t-il déclaré. « Vous ne le remarquez presque même pas, c’est juste naturel. [The metaverse] va évoluer de la même manière.

Steinwold a ajouté que les NFT sont la clé de l’infrastructure du métaverse, car ils peuvent fournir une forme de propriété numérique. « Si vous n’avez pas la propriété, alors ce que vous avez vraiment est une dystopie de style communiste », a-t-il déclaré.

Lire la suite: Ce casino de Decentraland recrute (pour de vrai)

Steinwold a également exprimé sa fascination pour ce qu’il considère comme un Internet « communiste » sur Twitter. « Les NFT … donnent aux utilisateurs des droits de propriété dans le monde numérique », a-t-il écrit dans un article. « Internet vient de passer du communisme au capitalisme (ÉNORME !) »

Steinwold, un natif de Chicago de 29 ans, anime également un podcast appelé Zima Red ; Parmi les anciens invités figuraient Kayvon Tehranian, PDG de la NFT Market Foundation, et Vignesh Sundaresan (alias MetaKovan), l’investisseur qui a payé 69 millions de dollars pour un NFT chez Christie’s plus tôt cette année.

Matthew Roszak, fondateur de la société de technologie Bloq et associé général de Sfermion’s Fund II, a qualifié Steinwold de « l’un des meilleurs leaders d’opinion et investisseurs NFT du marché ».

Parmi les autres partisans du métaverse à bord du fonds, citons Chris Dixon d’Andreessen Horowitz, le gestionnaire de fonds spéculatifs Alan Howard, Digital Currency Group (DCG), CMT Digital et Animoca Brands. DCG possède CoinDesk en tant que filiale indépendante.