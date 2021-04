SG Lewis annonce certaines dates de tournée en Amérique du Nord

Suite à la sortie de SG Lewis‘débuts acclamés par la critique, fois (Republic Records), le chanteur, producteur et auteur-compositeur basé à Londres a annoncé une sélection de dates de tournée en Amérique du Nord, qui devrait avoir lieu à la fin de cette année.

La course de quatre dates débutera à Los Angeles le 15 octobre, avant de se poursuivre à Oakland, Californie, Chicago, puis se terminera à Brooklyn, New York le 3 décembre. Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 23 avril à 10 h. am Heure locale.

Parlant de la tournée à venir, SG Lewis révèle: «Il semble super surréaliste d’annoncer toute forme de spectacles, sans parler des grands titres de cette année. La pandémie m’a séparé d’un pays qui était devenu pour moi une deuxième maison loin de chez moi, et je suis tellement excitée d’être réunie et de jouer toute cette nouvelle musique pour vous les gars. Les spectacles vont être fous. Faisons la fête.”

La tournée célébrera l’énorme succès des temps, dont Lewis dit: «les temps sont une ode au moment présent. 2020 nous a montré que les expériences que nous tenions pour acquises dans le passé ne sont jamais promises demain et que l’occasion de danser ensemble n’est peut-être pas toujours là.

Après avoir lu le New York des années 70 et la naissance du disco, je me suis épris de l’euphorie et de l’évasion que la musique de cette période créait et des espaces sûrs que les clubs de l’époque offraient aux gens pour s’exprimer. J’avais pour objectif de créer un monde musical qui capturait ces mêmes sentiments et d’imaginer la musique qui jouerait dans ces pièces si elles devaient exister aujourd’hui.

Pour son premier album, SG Lewis (de son vrai nom Sam Lewis) a enrôlé une collection d’invités à succès, poursuivant une longue lignée de collaborations stellaires qui l’ont distingué comme l’un des producteurs les plus recherchés de la musique. Rejoindre Robyn et Channel Tres («Impact») à certains moments est Lucky Daye, qui apparaît sur «Feed the Fire» et le légendaire Nile Rodgers qui rejoint Sam sur «One More», présenté comme «une ode étincelante au flirt de fête et le meilleur piste sur l’album », par Pitchfork.

Pour plus d’informations sur la prochaine tournée de SG Lewis, visitez son site Web ici.

Dates de la tournée nord-américaine de SG Lewis:

10/15 – Shrine Expo Hall – Los Angeles, Californie

11/12 – Fox Theatre – Oakland, Californie

26/11 – Riviera Theatre – Chicago, IL

12/3 – La Grande Salle d’Avant Gardner – Brooklyn, NY