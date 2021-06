SG Lewis lance “Plus qu’une femme” des Bee Gees avec un nouveau remix

Un nouveau remix “Paradise Edit” de Les Bee Gees« More Than A Woman » de 1977, un incontournable de la pop et du dancefloor, est maintenant disponible par le chanteur, producteur et auteur-compositeur basé à Londres SG Lewis. Il arrive alors qu’il continue de travailler sur son acclamé Horaires du premier album de Republic Records, qui est sorti en février.

“‘More Than A Woman’ est l’une des plus grandes chansons de tous les temps”, s’enthousiasme Lewis, “et qu’on lui demande de la réimaginer était à la fois un immense honneur et une tâche extrêmement intimidante en même temps. Je voulais prendre l’amour et l’euphorie de l’original et le placer dans le contexte de la piste de danse tout en gardant l’original très intact.

“Faire ce montage m’a fait rêver des pistes de danse post-pandémique qui sont maintenant à portée de main, et j’espère que cela pourra en faire la bande-son de quelques-uns d’entre eux alors que nous nous réunissons pour danser à nouveau.”

“More Than A Woman”, écrit par l’équipe prolifique de Barry, Maurice et Robin Gibb, a été l’une des cinq chansons originales des Bee Gees sur le record de 1977 et graphique-fracassant Bande originale de la Fièvre du samedi soir. La chanson est également devenue un succès majeur dans sa reprise, également présentée sur la bande originale, par les frères soul Tavares.

La chanson a continué de trouver un écho auprès de nouveaux publics, atteignant le n ° 5 dans la version des Bee Gees sur le TikTok Viral Sounds Chart plus tôt ce printemps. Il a actuellement inspiré plus de 36 000 vidéos créées à l’aide de la piste.

SG (de son vrai nom Sam) Lewis, quant à lui, a annoncé un ensemble de dates de tournée nord-américaines pour commencer à Los Angeles le 15 octobre. L’album Times, qui a dominé le palmarès de la danse au Royaume-Uni, a présenté des invités tels que Robyn, Channel Tres et Lucky Daye, qui apparaît sur “Feed the Fire”.

Cette piste a été décrite par Billboard comme « effervescente » et une « fusion aérée de house et de nu-disco ». Nile Rodgers a rejoint Lewis sur « One More », que le New York Times a qualifié de « soirée dansante », tandis que Pitchfork a qualifié le travail de guitare de Rodgers de « cinétique ».

Écoutez le meilleur des Bee Gees sur Apple Music et Spotify.