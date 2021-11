SGB ​​2021-22 : prix d’émission des obligations en or fixé à 4 791 Rs / g ; l’abonnement ouvre lundi

« Pour ces investisseurs, le prix d’émission de l’obligation d’or sera de 4 741 roupies par gramme d’or », a-t-il ajouté. Le prix d’émission de la série VII était de 4 761 roupies par gramme d’or. La RBI émettra les obligations au nom du gouvernement indien.

Le prix d’émission du Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22, qui sera ouvert à la souscription pendant cinq jours à partir du 29 novembre, a été fixé à 4 791 roupies par gramme d’or, a annoncé vendredi la Reserve Bank of India. Le Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 – Série VIII sera ouvert à la souscription du 29 novembre au 03 décembre 2021.

« La valeur nominale de l’obligation… s’élève à 4 791 roupies par gramme d’or », a déclaré la RBI.

Le gouvernement indien, en consultation avec la RBI, a également décidé d’offrir une remise de 50 Rs par gramme sur la valeur nominale aux investisseurs qui postulent en ligne et le paiement contre la demande est effectué en mode numérique.

« Pour ces investisseurs, le prix d’émission de l’obligation d’or sera de 4 741 roupies par gramme d’or », a-t-il ajouté. Le prix d’émission de la série VII était de 4 761 roupies par gramme d’or. La RBI émettra les obligations au nom du gouvernement indien.

Les obligations seront vendues par l’intermédiaire de banques (à l’exception des petites banques financières et des banques de paiement), Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), des bureaux de poste désignés et des bourses reconnues, à savoir la National Stock Exchange of India Limited et la Bombay Stock Exchange Limited.

Le programme a été lancé en novembre 2015 avec pour objectif de réduire la demande d’or physique et de transférer une partie de l’épargne nationale – utilisée pour l’achat d’or – vers l’épargne financière.

Le prix de l’obligation est fixé en roupies indiennes sur la base de la moyenne simple des cours de clôture de l’or de pureté 999, publiée par l’India Bullion and Jewellers Association Limited pour les 3 derniers jours ouvrables de la semaine précédant la période de souscription.

Les obligations seront libellées en multiples de gramme(s) d’or avec une unité de base de 1 gramme. La durée de l’obligation sera d’une durée de huit ans avec option de sortie après la 5ème année à exercer aux prochaines échéances de paiement des intérêts.

L’investissement minimum autorisé est de 01 gramme d’or. La limite maximale de souscription est de 4 kg pour les particuliers, 4 kg pour les HUF et 20 kg pour les fiducies et entités assimilées par fiscal (avril-mars).

Les normes Know-your-customer (KYC) seront les mêmes que celles pour l’achat d’or physique.

