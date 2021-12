SGB ​​vs or physique : qu’est-ce qui fait de Sovereign Gold Bond un choix préféré ?

Les prix de l’or oscillant actuellement autour de 50 000 Rs par tranche de 10 grammes (ou 5 000 Rs par gramme), les investisseurs SGB gagneraient environ 2 000 Rs par 10 grammes (ou 200 Rs par gramme).

La Tranche-8 du Sovereign Gold Bond (SGB) a été lancée pour l’exercice financier (FY) 2021-22 à un prix d’émission de Rs 4 791 par gramme pour les investisseurs hors ligne et de Rs 4 741 pour les investisseurs en ligne. La période d’émission de la SGB Tranche-8 est du 29 novembre au 3 décembre 2021.

Avec les prix de l’or oscillant actuellement autour de 50 000 Rs par tranche de 10 grammes (ou 5 000 Rs par gramme), les investisseurs SGB gagneraient non seulement environ 2 000 Rs par 10 grammes (ou 200 Rs par gramme), mais bénéficieraient également de plusieurs autres avantages par rapport à investissements dans l’or physique.

Les avantages des investissements dans SGB par rapport à l’or physique sont –

Coût de stockage

Les investisseurs dans l’or physique doivent dépenser pour louer des casiers, souscrire une assurance, etc. pour conserver l’or en toute sécurité et récupérer les pertes en cas de vol, de cambriolage, etc. du gouvernement indien, les investisseurs ne payant aucuns frais.

Intérêt assuré

Contrairement à la détention d’or physique, les investisseurs SGB doivent non seulement dépenser de l’argent pour assurer la sécurité de l’or, mais également obtenir un intérêt garanti de 2,5% par an payé tous les six mois.

Pureté

Alors que la pureté reste une source de préoccupation dans le cas de l’achat d’or physique, le SGB offre une garantie de pureté de 99,9 pour cent de l’or.

Taxe sur le gain en capital

Contrairement à l’or physique – où les investisseurs doivent payer un impôt sur la plus-value au moment de la revente d’or ou de bijoux en or – les investisseurs SGB ne doivent payer aucun impôt en cas de plus-value à l’échéance.

Taxe sur les produits et services (TPS)

Les investisseurs doivent payer la TPS et facturer des frais en cas d’investissement dans des bijoux, tandis qu’aucune TPS n’est impliquée en cas d’investissement dans SGB.

Or vs actions : où investir sur des marchés en difficulté ?

Outre les avantages ci-dessus, le SGB peut également être utilisé comme garantie pour contracter des prêts garantis et peut également être négocié en bourse.

S’exprimant sur le SGB Tranche-8, Nish Bhatt, fondateur et PDG de Millwood Kane International, a déclaré : « Le prix de la Sovereign Gold Bond Tranche-8 a été fixé à 4 791/gm. Le Sovereign Gold Bond est un moyen efficace de s’exposer à l’or. Il n’y a pas de frais de stockage, car le format de détention est numérique, et l’investisseur devrait gagner un intérêt de 2,5% par an.

«Le gouvernement a levé plus de 31 000 crores de roupies via le programme. Le SGB est une voie privilégiée par le gouvernement pour convertir tous les investissements en or en mode numérique, cela aidera à garder le déficit sous contrôle et à soutenir la monnaie », a-t-il ajouté.

En plus de fournir une couverture contre l’incertitude au moment de la pandémie de Covid-19, la perspective de l’or semble également brillante.

« Après avoir atteint un sommet de 9 mois plus tôt dans le mois, les prix de l’or se négociaient dans une fourchette étroite au cours des dernières séances. Les craintes entourant la nouvelle variante du virus ont suscité de nouvelles inquiétudes, entraînant un fléchissement du dollar américain, poussant les prix de l’or à la hausse. Mais l’amélioration du scénario économique, les niveaux d’inflation dans le monde et les probables hausses de taux pour contenir l’inflation exercent probablement une pression sur l’or », a déclaré Bhatt.

« À l’avenir, la réunion de la Fed américaine en décembre, les prévisions probables sur les taux, les données économiques et le mouvement du dollar guideront les prix de l’or à court et à moyen terme », a-t-il ajouté.

