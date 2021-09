‘SGC – Short Games Collection’ propose cinq jeux de petite taille dans un seul paquet sur Switch

Si vous êtes à la recherche de quelque chose d’un peu différent à jouer sur votre Switch, vous devriez probablement jeter un œil à SGC – Short Games Collection #1.

Offrant techniquement jusqu’à cinq jeux en un, cette collection est composée d’expériences de jeu courtes et de la taille d’une bouchée qui ne manqueront pas de se situer à l’extrémité la plus différente de l’échelle. Ils sont conçus pour être très rapides – les notes de liste de la boutique en ligne de la collection que vous “pouvez jouer du début à la fin et avoir encore le temps de profiter d’autres belles choses de la vie” – ce qui, avouons-le, n’est pas du tout une mauvaise chose .

À partir du menu principal du jeu, vous aurez la possibilité de sauter dans les cinq jeux inclus – Le jardin du bon temps, Avaler la mer, Un jeu littéralement sur le fait de faire vos impôts, Ghostein, et Uranus. À en juger par la nouvelle bande-annonce et ces captures d’écran colorées ci-dessous, il semble que les joueurs pourraient bien être dans une période assez folle :

Si l’un des éléments ci-dessus vous a plu, le développeur Nerd Monkeys a gentiment envoyé des informations supplémentaires à Nintendo Life qui pourraient répondre à certaines de vos questions sur le(s) jeu(x) et l’idée derrière cette collection…

Alors, qu’est-ce que la collection Short Games ?

Les Collection de jeux courts est une série de travaux collaboratifs entre des développeurs de jeux du monde entier et Singes nerds, pour publier des jeux qui respectent le temps du joueur et se concentrent sur le maintien de la portée du développement de jeux, permettant à la créativité de briller.

Fortement inspiré de tous les autres supports artistiques de format court tels que les courts métrages, l’intention de ce jeu court et des futurs jeux courts est de dire beaucoup avec moins, d’avoir l’opportunité d’être irrévérencieux, de créditer et de mettre en valeur les développeurs de jeux indépendants, et de fournir le joueur avec une grande variété d’expériences de jeu dans un format agréable et accessible.

Nous avons pensé : « vous vous souvenez des disques de démonstration ? C’était sympa… » et nous avons sauté sur nos bureaux à la maison et avons commencé à y travailler dur. Comment pourrions-nous améliorer cette expérience, l’élever et la rendre d’une manière qui serve et représente bien les jeux et leurs développeurs ? Nous voulions que même le menu “se sente”, alors nous avons invité une artiste à s’exprimer comme elle l’aimait, aucune limite autre que des “caractéristiques de menu” n’a été imposée, et le résultat a fini par être quelque chose de spécial.