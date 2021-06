‘Sgt. Pepper’ Vs. ‘Le son de la musique’

En ces jours où un grand nombre de nouveaux albums d’artistes majeurs font leurs débuts au palmarès n ° 1, il peut être surprenant que l’un des plus célèbre et célébré LPs de tous les temps, Les Beatles‘ Le sergent. Pepper’s Lonely Hearts Club Band n’a rien fait de tel. Il est entré dans les best-sellers britanniques à un n°8 plutôt prudent. Mais le Sgt. Pepper se rattrape.

Cette position d’entrée s’explique en grande partie par le fait que l’album est sorti le 1er juin, un jeudi, il n’a donc pas bénéficié d’une semaine complète de ventes pour ce premier. Sur la liste du 10 juin 1967, Pepper a dûment couru vers le sommet, remplaçant la bande originale incroyablement longue de The Sound Of Music, qui était déjà dans le compte à rebours depuis plus de deux ans. C’était un tête-à-tête qui a duré des mois.

La principale compétition des Beatles parmi les nouvelles sorties à la mode était Are You Experienced, le premier album du Jimi Hendrix Vivre. Cela a grimpé de 6-2 dans sa troisième semaine de classement, mais n’a jamais atteint le sommet, car la suprématie du Sgt. Pepper’s était inébranlable jusqu’à ce que l’hiver frappe à la porte.

De Jimi Hendrix à Julie Andrews

L’album resterait n ° 1 au Royaume-Uni à partir de cette semaine de début juin jusqu’en novembre, un règne ininterrompu de 23 semaines. Quand il est descendu d’une place au n°2, qu’est-ce qui devrait le remplacer au n°1 ? The Sound Of Music, qui a accumulé un total ahurissant final de 70 semaines au sommet (la dernière d’entre elles un an plus tard encore, en novembre 1968) et 373 semaines sur le graphique dans son ensemble.

Pepper a ensuite eu une autre semaine au sommet, et peut-être sans surprise comme cadeau de Noël de choix, a de nouveau ouvert la voie au cours des deux dernières semaines de 1967. La dernière de ses 27 semaines au n ° 1 au Royaume-Uni a eu lieu fin janvier. 1968. Quel album a-t-il remplacé au sommet à cette époque ? Vous avez à peine besoin de nous pour le confirmer à nouveau. Sgt. Pepper vs. The Sound Of Music était la bataille improbable des géants de l’album. Exactement 50 ans plus tard, en juin 2017, le nouveau éditions anniversaire de luxe de Pepper l’a ramené au sommet britannique.

Achetez ou diffusez la réédition du 50e anniversaire du Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.