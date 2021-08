SGX Nifty augmente de 119 pts, Sensex, Nifty peut ouvrir fort ; les choses clés à savoir avant l’ouverture du marché

in

Les analystes affirment que les valorisations actuelles, bien qu’elles ne soient pas chères, exigent des bénéfices constants par rapport aux attentes d’une surperformance supplémentaire. Image : .

SGX Nifty a grimpé en flèche dans le commerce, gagnant 119 points ou 0,75% à 15 893 sur la bourse de Singapour. BSE Sensex et Nifty devraient ouvrir une brèche lundi, après une semaine de pertes. La semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB à 30 actions a perdu 388,96 points ou 0,73%. Une multitude de facteurs tels que les données macroéconomiques, les bénéfices trimestriels, le RBI MPC, le rythme de la vaccination, les chiffres des ventes d’automobiles, la progression de la mousson, les tendances COVID-19 et d’autres tendances mondiales seront étroitement surveillés. Les analystes affirment que les valorisations actuelles, bien qu’elles ne soient pas chères, exigent des bénéfices constants par rapport aux attentes d’une surperformance supplémentaire. “Bien que l’indice se négocie dans une fourchette étroite, l’ouverture progressive de l’économie et l’amélioration de la toile de fond de la demande offrent des opportunités ascendantes”, Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Résultats aujourd’hui : Punjab National Bank (PNB), Varun Beverages, Housing Development Finance Corporation, Emami, Castrol India, Carborundum Universal, RBL Bank, CG Power and Industrial Solutions, Balaji Amines, Shree Renuka Sugars, Capri Global Capital, Orient Cement, Kalyani Steels et Nahar Spinning Mills, d’autres annonceront leurs résultats trimestriels le 2 août.

Veille mondiale: Les marchés boursiers asiatiques se négociaient pour la plupart à la hausse lundi. Le Nikkei 225 du Japon a bondi de 1,58% tandis que l’indice Topix a gagné 1,74 %. Le S&P/ASX 200 en Australie a grimpé de 1,4 %. Le marché boursier américain dans les échanges au jour le jour a chuté vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,42 %, le S&P 500 a perdu 0,54 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,71 %.

Les FII deviennent des vendeurs nets sur le marché boursier indien : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions d’une valeur nette de 3 848,31 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 2 956,68 crores de roupies sur le marché boursier indien. jusqu’à présent au cours de l’exercice en cours, les FPI ont retiré un crore net de Rs 6 105 des marchés des capitaux indiens.

Forte augmentation de la perception de la TPS : Les perceptions brutes de la taxe sur les produits et services (TPS) ont atteint un impressionnant crore de Rs 1,16 lakh en juillet (principalement les transactions de juin), en hausse d’un tiers sur un an et un quart sur un mois, reflétant une reprise économique intelligente après la deuxième vague de Covid-19.

Discours technique : Les analystes sont d’avis que la texture plus large du marché est toujours dans la zone haussière, mais en raison de l’activité non directionnelle, les indices pourraient se consolider dans la fourchette des niveaux 15600-15900/52000-53000. “Dans un avenir proche, le niveau 15720/52500 pourrait constituer un niveau de support solide pour les traders et en dessous de la même vague de correction devrait se poursuivre jusqu’à 15600/52000. D’un autre côté, le niveau 15900/53000 devrait être le niveau sacro-saint pour les taureaux, au-dessus de la même formation de tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 15960-16050/53300-53550 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Equity Technical Research, Kotak Securities, a déclaré.

