SGX Nifty bondit de 100 pts, Sensex, Nifty eye gap-up start; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse alors que les investisseurs continuent de surveiller la crise du groupe China Evergrande.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 105 points ou 0,60% de plus à 17 658 sur la bourse de Singapour, suggérant une forte ouverture pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour de l’expiration hebdomadaire des F&O. Lors de la session précédente, l’ESB Sensex s’est établi à 58 927, en baisse de 78 points ou 0,13 % tandis que le NSE Nifty 50 a clôturé à 17 546, en baisse de 15 points ou 0,09 %. Les analystes disent que Nifty reste dans une tendance haussière à moyen terme pour les objectifs de 18 000 et plus ; toute correction significative est une bonne opportunité d’achat. “Le support de la série de septembre est vu à 17325 tandis que la résistance est attendue aux niveaux 17600-177700. La rupture de 17325 sur la base de la clôture devrait entraîner une pression de vente à moins de 17000 niveaux », a déclaré Sahaj Agrawal, responsable de la recherche et des dérivés chez Kotak Securities.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse alors que les investisseurs continuent de surveiller la crise du groupe China Evergrande. L’indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de près de 2%. Kospi de la Corée du Sud a glissé de 0,51%. Les marchés au Japon étaient fermés jeudi. Les États-Unis ont gagné dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,40% à 34 395,68, le S&P 500 de 1,25% et le Nasdaq Composite de 1,16 %.

Données FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de Rs 1 943,26 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur de Rs 1 850,02 crore sur le marché indien des actions.

Niveaux astucieux à surveiller: Selon les graphiques quotidiens, les principaux niveaux de support pour le Nifty sont placés à 17 510 suivis de 17 435. Si l’indice monte, les principaux niveaux de résistance à surveiller sont 17660 et 17 785, a déclaré un analyste. « L’indice a réussi à clôturer au-dessus du support à court terme de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à cinq jours. Les indicateurs de dynamique tels que RSI et MACD sont également positifs, ce qui suggère que le marché à court terme devrait continuer sur sa lancée positive », a déclaré à Financial Express Online Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities.

Appelez, METTRE OI : Sur le front des produits dérivés, un bras de fer a été observé entre les auteurs d’appels et d’options de vente au prix d’exercice de 17 600. Du côté supérieur, 18 000 agiraient désormais comme une forte résistance, tandis que 17 400-17250, les niveaux sont susceptibles d’agir comme de fortes zones de soutien, a déclaré Saxena.

Dernier jour pour souscrire à l’introduction en bourse de Paras Defence : L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies a été souscrite 40,57 fois à la fin du jour 2. L’émission comprend une nouvelle émission de 80,34 actions lakh et un OFS de 17,24 actions lakh par les actionnaires promoteurs et d’autres investisseurs.

