SGX Nifty char 190 pts, Sensex, Nifty regarde au début de l’écart ; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Sur le plan intérieur, la progression de la mousson et les mises à jour sur la campagne de vaccination seront étroitement surveillées.

BSE Sensex et Nifty 50 ont enregistré une séquence de gains de quatre jours la semaine dernière, se terminant par une baisse de 1%. SGX Nifty a récolté 191,50 points ou 1,22% à 15 558 sur Singaporean Exchange. Le sentiment des investisseurs a été touché après que la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a fait allusion à des hausses des taux d’intérêt d’ici 2023. En l’absence d’événement majeur, les indices mondiaux devraient continuer de dicter la tendance du marché. Sur le plan intérieur, la progression de la mousson et les mises à jour sur la campagne de vaccination seront étroitement surveillées. “Les indications sont en faveur d’une nouvelle consolidation de l’indice, mais le biais resterait positif jusqu’à ce que Nifty se maintienne au-dessus de 15 400. Pendant ce temps, les participants doivent rester concentrés sur la sélection des actions et utiliser les creux pour accumuler progressivement les compteurs fondamentalement sains », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking Ltd.

Veille mondiale : Les marchés asiatiques se négociaient dans le rouge lundi, alors que les marchés boursiers japonais ont plongé de plus de 3%. Le Nikkei 225 du Japon a perdu 3,18 % et l’indice Topix a perdu 2,44 %. L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,45%. Dans les échanges au jour le jour à Wall Street, les actions américaines ont terminé en forte baisse. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,58 %, le S&P 500 a perdu 1,31 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,92 %.

Appeler, mettre OI : Sur le front des options, le Call OI maximum est de 16000 strike suivi de 15800 strike. Put OI a été vu à 15000 strikes suivi de 15500 strikes.

Les FII deviennent des acheteurs nets sur le marché boursier indien : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont dépassé les actions d’une valeur de Rs 2 680,57 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 446,20 crore sur le marché boursier indien.

Support astucieux, résistance : Les analystes techniques disent que la tendance à court terme de Nifty est très volatile. « La correction à la baisse à court terme semble être terminée et le plus bas de vendredi à 15450 pourrait être un support important dès maintenant. Ce creux oscillant devrait être une nouvelle formation de fond plus élevé d’un degré plus important, après confirmation. Par conséquent, le maintien de Nifty au-dessus de 15700 niveaux d’ici la semaine prochaine ouvrira probablement la voie à un autre nouveau record historique, supérieur à 15901 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Dodla Dairy, introductions en bourse de KIMS : L’introduction en bourse de Dodla Dairy de 520 crores de roupies a été souscrite 45,6 fois et l’émission de 2 144 crores de roupies du Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS) a été souscrite 3,9 fois le dernier jour de souscription vendredi.

