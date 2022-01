SGX Nifty down, vue technique Nifty, les options ouvrent l’intérêt ; points clés à surveiller mardi

Les contrats à terme Nifty se négociaient en baisse de 16,50 points à 17 681 sur la bourse de Singapour mardi, laissant présager un départ en baisse pour BSE Sensex et Nifty 50.

Les contrats à terme Nifty se négociaient en baisse de 16,50 points à 17 681 sur la bourse de Singapour mardi, laissant présager un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Lors de la session précédente, les indices principaux ont terminé en hausse de 1,6%, commençant la nouvelle année civile 2022 sur un note forte. Les investisseurs en actions ont ajouté près de Rs 3,52 lakh crore à leur richesse au cours de la session précédente, alors que la capitalisation boursière globale des sociétés cotées à l’ESB a grimpé à Rs 269,52 lakh crore. Les pairs asiatiques ont également été vus commerçant avec des gains dans les premiers échanges mardi. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont enregistré des records de clôture le premier jour de bourse de l’année lundi, aidés par les gains de Tesla Inc et des actions bancaires.

Données FII, DII : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur de Rs 902,64 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acquis des actions d’une valeur nette de Rs 803,11 crore sur le marché boursier indien.

Appeler, mettre OI : L’intérêt ouvert d’appel maximal de 19,92 contrats lakh a été observé à 17 500 grèves, suivies de 18 000 grèves et de 18 500 grèves. L’écriture d’appel a été observée à 18 200 heures d’exercice et l’appel à dénouement à 17 heures d’ouverture. D’un autre côté, l’intérêt ouvert maximum du Put a été observé à 17 000 strikes suivis de 17500 et 17200 strikes. L’écriture du Put a été vue à 17 500 et le Put se déroulant à 16 800.

Stocks sous interdiction F&O : Au début de la série de janvier, pas une seule action n’était sous l’interdiction F&O pour le 4 janvier. Si l’intérêt ouvert d’une action dépasse 95 % du MWPL (limites de positions à l’échelle du marché), tous les contrats F&O de cette action entrent dans un période d’interdiction.

Vue technique de Bank Nifty : Bank Nifty a formé une bougie haussière sur le graphique journalier alors qu’elle a progressé de 2,65 %. Maintenant, le prochain obstacle est à 36 660. « Toute baisse près de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours qui est à Rs.35836 peut être considérée comme une opportunité d’achat immédiate. Le premier signe d’une réelle faiblesse ne viendrait que si nous commençons à glisser en dessous de la fourchette inférieure de Rs 35 435-35 400. Pour l’instant, les indicateurs de dynamique ne montrent aucun signe de divergence négative », a déclaré à Financial Express Online, Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities. Saxena a ajouté que pour les traders intrajournaliers, 36600-36570 serait le niveau de support clé, se négociant au-dessus du même niveau, l’indice peut atteindre les niveaux 36930-37280. Si l’indice se négocie en dessous de ces niveaux, il peut baisser vers les niveaux 36380-36250.

Support astucieux, résistance : Sur les graphiques journaliers, le Nifty a formé une longue bougie haussière qui soutient une nouvelle tendance haussière, a déclaré un analyste. « De plus, après une longue période, le Nifty a réussi à clôturer au-dessus de 50 jours de SMA. Nous sommes d’avis que le marché est dans une forte tendance haussière, mais en raison d’une situation de surachat temporaire, le marché pourrait enregistrer des bénéfices à des niveaux plus élevés. Par conséquent, acheter sur correction intrajournalière et vendre sur rallye serait la stratégie idéale pour les day traders. Pour les traders, 17550-17500 seraient les principaux niveaux de support à surveiller sur le Nifty. De l’autre côté, 17700-17735 agirait comme un niveau de résistance clé. En dessous de 17475 sur la tendance haussière de Nifty serait vulnérable », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

