SGX Nifty effectue un zoom de 100 pts mardi matin; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Les signaux des pairs mondiaux ont été positifs lundi matin. (Image: REUTERS)

Dalal Street a lancé le trading de cette semaine avec une dynamique positive alors que les indices de référence ont clôturé avec des gains. Le S&P BSE Sensex a progressé de 111 points à la clôture de lundi, se situant à 50 651 points, tandis que le Nifty 50 a terminé à 15 197. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence tandis que la volatilité a augmenté progressivement. Mardi matin, les marchés boursiers pourraient tenter de s’envoler davantage, SGX Nifty se situant 100 points plus haut, suggérant un début d’écart. Les indices des pairs mondiaux ont également été positifs après la clôture des indices boursiers de Wall Street dans le vert.

Indices mondiaux: À Wall Street, le NASDAQ a été le plus performant parmi les indices de référence, les investisseurs semblant regarder au-delà de la peur de l’inflation. Le NASDAQ a bondi de 1,4%, suivi d’un bond de 0,99% dans le S&P 500. Le Dow Jones a augmenté de 0,54%. Parmi ses pairs asiatiques, Shanghai Composite a progressé en vert avec Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ.

Prise technique: «Une petite bougie négative s’est formée avec des ombres supérieures et inférieures mineures», a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Normalement, une telle formation de bougie de haute vague aux sommets du swing ou après un mouvement ascendant raisonnable suggère une réservation de profit à partir des sommets. Ayant placé au-dessus de la cassure haussière de la fourchette à 15K et de la cassure haussière de la résistance de la ligne de tendance sur le graphique hebdomadaire, il est peu probable que nous voyions une forte faiblesse à partir d’ici », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Actuellement, 15 200 à 15 250 représentent une résistance à court terme pour le Nifty, selon Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments. Cependant, Manish Hathiramani a déclaré que la tendance continue de rester positive tout en ajoutant que Nifty devrait être en mesure d’atteindre 15 300. «Jusque-là, des creux ou des corrections intrajournalières peuvent être utilisés pour saisir des positions longues. Le support de 15 000 est important et tant que cela tient à la clôture, nous sommes dans un marché haussier. »

Activité FII et DII: Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient à nouveau des acheteurs nets de titres nationaux, injectant 585 crores de roupies. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets, retirant 707 crores de roupies du marché.

Résultats aujourd’hui: Alkem Laboratories, Bayer CropScience, Emami, AIA Engineering, Thermax, Bajaj Electricals, Computer Age Management Services, TTK Prestige, AstraZeneca Pharma India, Vardhman Textiles, Laxmi Organics Industries, LUX Industries, VIP Industries, Transport Corporation of India, Stove Kraft, Ramco Systems, GATI, TVS Srichakra, sont quelques-unes des entreprises qui publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.