SGX Nifty en baisse de 75 pts, Sensex, Nifty regardent au début de l’écart; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

SGX Nifty s’échangeait à plus d’un demi pour cent de faiblesse dans les échanges tôt le matin, faisant allusion à un début de réduction de l’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Les acteurs du marché s’inspireront de la hausse des cas de COVID-19, des prix du pétrole, des bénéfices des entreprises, du mouvement de la roupie et d’autres signaux mondiaux. Les pairs asiatiques ont également été faibles après les pertes de Wall Street dans le commerce de nuit. Les indices boursiers américains ont chuté suite aux informations selon lesquelles le président Joe Biden aurait prévu de presque doubler l’impôt sur les plus-values ​​à 39,6% pour les personnes gagnant plus d’un million de dollars. Les analystes disent que la tendance à court terme de Nifty semble s’être inversée par rapport aux creux. «Mais la peur d’une forte vente à la hausse persiste jusqu’à ce que le niveau de 14560 soit dépassé de manière décisive à la hausse. La configuration du graphique intrajournalier pourrait signaler la possibilité d’une autre vente à la hausse autour de 14450-14500 niveaux dans les 1-2 prochaines sessions », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

SGX astucieux: Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 74 points ou 0,51% de moins à 14 328 à la Bourse de Singapour. Les tendances sur SGX Nifty suggèrent un départ négatif pour Sensex et Nifty.

Résultats du quatrième trimestre: Un total de 16 sociétés, dont HCL Technologies, Indiabulls Real Estate, Mahindra & Mahindra Financial Services, Aditya Birla Money, GNA Axles, Integrated Capital Services, Oriental Hotels et Wendt (Inde), entre autres, publieront leurs résultats trimestriels le 23 avril.

Tendances FII, DII: Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de Rs 909,56 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont liquidé des actions d’une valeur de Rs 849,98 crore sur une base nette sur le marché boursier indien.

Fitch Ratings affirme que la récente poussée de Covid-19 pourrait retarder la reprise du PIB: Fitch Ratings a confirmé jeudi la note souveraine “ BBB- ” pour l’Inde, affirmant qu’une récente flambée des cas de coronavirus pourrait retarder la reprise du PIB, mais qu’elle ne fera pas dérailler l’économie. Cependant, l’agence a déclaré que les perspectives étaient négatives, reflétant l’incertitude persistante autour de la trajectoire de la dette.

Les marchés mondiaux: Les marchés asiatiques se négociaient à la baisse vendredi, le Nikkei 225 japonais ayant perdu 1,36%. Alors que l’indice Topix et Kospi de la Corée du Sud ont baissé de près de 1%. Dans le commerce de nuit à Wall Street, les trois principaux indices américains sont tombés sur des informations selon lesquelles le président Joe Biden aurait prévu de presque doubler l’impôt sur les plus-values. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,94%, le S&P 500 a perdu 0,92% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,94%.

