SGX Nifty en hausse, dernier jour pour l’introduction en bourse de Nykaa, action PNB sous interdiction F&O, perspectives Nifty; les éléments clés à surveiller aujourd’hui

BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en territoire positif lundi, comme le suggèrent les tendances SGX Nifty en début de séance. Lors de la session précédente, Sensex a chuté de 677,77 points ou 1,13 % pour clôturer à 59 306,93. L’indice NSE Nifty 50 a clôturé 185 points ou 1,04% dans le rouge à 17 671. Une multitude de facteurs tels que les annonces de données macroéconomiques nationales, les bénéfices trimestriels, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux seront les principaux moteurs du sentiment pour le marché des actions au cours d’une semaine de vacances écourtée à venir. En raison de la fête de Diwali, les marchés connaîtront cette semaine une session de négociation tronquée de trois jours.

SGX chouette : Les contrats à terme astucieux se négociaient de 24 points ou 0,14% à 17 774 sur la bourse de Singapour, au début de la séance de lundi, suggérant un début d’écart pour D-Street.

Appeler, mettre les données OI : L’intérêt ouvert d’appel maximum des contrats maximum a été constaté à 18 500 grèves, suivi de 18 000 grèves. L’intérêt ouvert maximum des contrats de vente a été constaté à 17 000 grèves, suivi de 17 500 grèves.

Vue technique astucieuse : La tendance sous-jacente de Nifty de plus petite à plus grande période semble s’être inversée, a déclaré un analyste. « Après avoir atteint près du support immédiat de l’EMA de 20 semaines autour des niveaux de 17560-17600, il existe une possibilité de rebond mineur à la hausse par rapport aux niveaux inférieurs d’ici la semaine prochaine, ce qui pourrait être une opportunité de vente à la hausse. L’objectif de baisse attendu pour le Nifty pourrait être d’environ 17 000 niveaux, ce qui pourrait être atteint dans les prochaines semaines », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Stock sous interdiction F&O : Les actions de la Punjab National Bank (PNB) sont sous le coup d’une interdiction F&O pour le 1er novembre 2021. Si l’intérêt ouvert d’une action dépasse 95% du MWPL (limites de positions à l’échelle du marché), tous les contrats F&O de cette action entrent dans une période d’interdiction.

Données FII, DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 5 142,63 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de 4 342,51 crores de roupies sur le marché boursier indien.

Dernier jour pour souscrire à Nykaa IPO, Policybazaar IPO ouvre : L’introduction en bourse de Nykaa a été souscrite 4,82 fois vendredi, le jour 2 de la souscription. L’introduction en bourse de Rs 5 352 crore a reçu des offres pour 12,77 crores d’actions contre 2,64 crores d’actions proposées. D’un autre côté, l’introduction en bourse de Policybazaar sera ouverte aux souscriptions aujourd’hui.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques s’échangeaient de manière mitigée en début de séance lundi. Les actions japonaises ont dominé les gains au niveau régional, le Nikkei 225 ayant bondi de 2,17 %. L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,15%. Le Kospi de la Corée du Sud a progressé de 0,37% tandis que le S&P/ASX 200 en Australie a gagné 0,6%. Dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street vendredi, les indices boursiers américains ont terminé dans le vert. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 89,08 points, ou 0,25%, à 35 819,56, le S&P 500 a gagné 8,96 points, ou 0,19%, à 4 605,38 et le Nasdaq Composite a ajouté 50,27 points, ou 0,33%, à 15 498,39.

