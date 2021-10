SGX Nifty en hausse, résultats T2, actions sous interdiction F&O, vue Nifty, Bank Nifty : points clés à surveiller

Dix actions telles que Amara Raja Batteries, Escorts, Vodafone Idea, IRCTC, L&T Finance Holdings, NALCO, Punjab National Bank, SAIL, Sun TV Network et Tata Power étaient sous l’interdiction de F&O le 22 octobre 2021.

BSE Sensex et Nifty 50 devaient connaître une ouverture positive vendredi, comme l’indiquent les tendances sur SGX Nifty en début de séance. Les contrats à terme astucieux régnaient à 18270, en hausse de 23,50 points ou 0,13%. Aujourd’hui, tous les regards seraient tournés vers les résultats du deuxième trimestre de Reliance Industries Ltd. En outre, les participants au marché surveilleront attentivement les entrées de fonds étrangers, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux. Les analystes disent que la faiblesse à court terme du marché semble se terminer maintenant. « Une clôture positive lors de la prochaine session pourrait confirmer une formation inférieure plus élevée au plus bas de jeudi de 18048. Une hausse durable à partir d’ici pourrait éventuellement remettre en cause le récent sommet historique de 18604 niveaux à court terme. Le support immédiat est placé autour de 18150-18050 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Vue astucieuse : Maintenant, Nifty peut reprendre la tendance haussière et une résistance immédiate se forme près des zones 18300-18480. Un nouveau mouvement n’est possible qu’au-dessus du niveau 18600. Les supports devraient se situer à 18130 et 18040. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est supérieur à 60 et il reste neutre et ne montre aucune divergence par rapport au prix. Le MACD quotidien est haussier et continue de se négocier au-dessus de la ligne de signal, a déclaré à Financial Express Online, Aprajita Saxena, analyste de recherche, Trustline Securities.

Bank Nifty sur les cartes techniques : Jeudi, l’indice Bank Nifty a connu un fort recul par rapport à la bonne zone de support de 39350, qui constituera une bonne zone de support pour les prochaines sessions, suivie de 39000 niveaux. « Des longs peuvent également être démarrés jusqu’à ce que Bank Nifty gère au-dessus de 39800-39900. Du côté supérieur, une résistance immédiate est observée près des zones 40550-40870 et un nouveau mouvement n’est possible qu’au-dessus du niveau 41000. L’indice se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme », a ajouté Saxena.

L’Icra voit le PIB du T2 à 7,7% : Avec la moitié des 15 indicateurs à haute fréquence revenant aux niveaux d’avant la pandémie au deuxième trimestre, l’économie semble enfin presque sortie du bois pandémique, aidant le PIB du deuxième trimestre à imprimer à 7,7%, selon un rapport.

Données FII, DII : Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de Rs 2 818,90 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 428,45 crore sur le marché boursier indien.

Interdiction de F&O sur NSE : Dix actions telles que Amara Raja Batteries, Escorts, Vodafone Idea, IRCTC, L&T Finance Holdings, NALCO, Punjab National Bank, SAIL, Sun TV Network et Tata Power étaient sous l’interdiction de F&O pour le 22 octobre 2021. Si l’intérêt ouvert de n’importe quelle action franchit 95% du MWPL (limites de positions à l’échelle du marché), tous les contrats F&O de ce stock entrent dans une période d’interdiction.

Résultats du 2e trimestre aujourd’hui : Sociétés cotées à l’ESB telles que Reliance Industries Ltd (RIL), HDFC Life Insurance Company, Yes Bank, Apollo Pipes, Bharat Seats, Crompton Greaves Consumer Electricals, Dodla Dairy, Federal Bank, Gland Pharma, Hindustan Zinc, Inox Leisure, Jubilant Pharmova, Kajaria Ceramics, Kirloskar Ferrous Industries, Kwality Pharmaceuticals, Mahindra Holidays & Resorts India, Omkar Specialty Chemicals, Polycab India, ABB Power Products and Systems India, PVR, Steel Strips Wheels, Subros, Sundaram-Clayton, Supreme Industries, Tata Consumer Products, Tata Elxsi et Zenotech Laboratories publieront leurs résultats du deuxième trimestre le 22 octobre 2021.

