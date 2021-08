SGX Nifty est assis en rouge avant la cloche d’ouverture; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

Les chartistes pensent que Nifty poursuivra probablement sa marche ascendante au cours des prochaines sessions. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont atteint de nouveaux sommets lors de la session d’expiration hebdomadaire et ont clôturé la journée dans le vert. Le S&P BSE Sensex se situe actuellement à 54 844 tandis que le NSE Nifty 50 est juste au-dessus de 16 350. Bank Nifty a bondi à la hausse hier mais n’a pas réussi à regagner 36 000 niveaux tandis que les marchés plus larges ont reflété la hausse. Au début de la dernière séance de négociation de la semaine, SGX Nifty a perdu 10 points dans le rouge tandis que les indices mondiaux étaient mitigés, même après la clôture des indices boursiers de Wall Street avec des gains. « Le statut de tendance haussière à court terme de Nifty reste intact avec une action liée à la plage. Le schéma graphique global de Nifty et le renversement positif des grands indices boursiers pourraient laisser présager une possibilité d’une cassure à la hausse de la petite fourchette de Nifty au cours des prochaines sessions », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Veille mondiale: A Wall Street, le Dow Jones a clôturé à plat avec un biais positif tandis que le S&P 500, le Dow Jones et le NASDAQ ont terminé confortablement dans le vert. Parmi les marchés asiatiques, Hang Seng, Shanghai Composite, KOSPI et KOSDAQ étaient en baisse dans le rouge tandis que TOPIX et Nikkei 225 étaient dans le vert.

Prise de vue technique: Les chartistes pensent que Nifty poursuivra probablement sa marche ascendante au cours des prochaines sessions. “Techniquement, sur les graphiques quotidiens, le Nifty a formé une formation de cassure de gamme qui suggère une poursuite d’une vague de tendance haussière dans un proche avenir”, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. De plus, Nagaraj Shetti a souligné que l’étendue globale du marché est devenue positive. “Cela indique l’achèvement de la formation de fond plus élevé sur le graphique quotidien des secteurs à moyenne et petite capitalisation et on peut s’attendre à un rebond haussier dans ces segments à court terme”, a-t-il déclaré.

Niveaux à surveiller: « Nous pensons que 16280-16220 serait un niveau de support clé pour les traders de suivi de tendance. Au-dessus du même niveau, la formation de cassure de gamme devrait se poursuivre jusqu’à des niveaux de 16 400 à 16475 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Métiers FII et DII : Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales. Les FII ont retiré Rs 212 crore du marché au comptant. Cependant, les FII étaient des acheteurs nets de contrats à terme et d’options sur indices et de contrats à terme et d’options sur actions. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, pompant Rs 307 crore.

Veille d’introduction en bourse: hier était le dernier jour pour faire une offre pour les introductions en bourse de Chemplast Sanmar et Aptus Value Housing Finance. Les deux émissions publiques ont navigué et ont été sursouscrites. Chemplast Sanmar a été souscrit 2,21 fois en fin de journée tandis qu’Aptus Value Housing a été souscrit 17,20 fois.

