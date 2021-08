SGX Nifty est assis en rouge avant la cloche d’ouverture; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

in

Les indices de référence nationaux ont progressé lundi tandis que la correction sur les marchés plus larges s’est poursuivie. Le S&P BSE Sensex se situe désormais à 54 402 points tandis que le NSE Nifty 50 est à 16 258. Bank Nifty a bondi de 0,61% pour franchir la barre des 36 000. Mardi matin, SGX Nifty était dans le rouge, faisant allusion à une dynamique négative avant la cloche d’ouverture de la journée. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés, les indices de Wall Street ayant terminé la veille de façon mitigée et les marchés asiatiques reflétant cette tendance. Sur les graphiques, les analystes suggèrent une stratégie d’achat en cas de baisse vu que la dynamique globale est positive. Une fois que nous avons franchi 16 300, nous pouvons passer à 16 500-16 600, a déclaré Manish Hathiramani, propriétaire d’indices et analyste technique, Deen Dayal Investments.

Veille mondiale: Le Dow Jones a terminé en baisse de 0,30% tandis que le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,09% pendant la nuit, tandis que le NASDAQ était en hausse de 0,16%. Parmi les marchés asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, KOSPI et KOSDAQ ont baissé dans le rouge. Nikkei 225 et TOPIX étaient en hausse avec des gains.

Approche technique : Nifty continue de se situer au-dessus de la barre des 16 000. “Après une forte cassure à la hausse de la fourchette haute et basse plus large à des niveaux de 16K récemment, le passage sous-jacent à un mouvement de fourchette étroite sans montrer de baisse majeure pourrait être considéré comme un modèle de respiration et cette action indique une opportunité d’achat sur les baisses près de la cassure à la hausse pointent autour de 16100-16200 niveaux, selon le concept de changement de polarité », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Nifty se consolide désormais dans une fourchette de niveau 16300-16150, a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities. “Cependant, la plus grande texture de continuation des évasions est toujours positive et pourrait se poursuivre à court terme. Pour les day traders, le niveau 16180/16150 serait un support solide, et tant qu’il se négocie au-dessus du même niveau, la tendance haussière est intacte. D’un autre côté, le niveau 16300 serait l’obstacle immédiat pour Nifty et, au-dessus du même, la formation de continuation devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16350-16375 », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont injecté 212 crores de roupies lundi. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets ce jour-là, retirant Rs 716 crore.

Veille IPO : Le premier jour de l’appel d’offres, l’introduction en bourse de Cartrade Tech a été souscrite à 41 % par les investisseurs. Les investisseurs particuliers ont souscrit leur part à 80 %. L’introduction en bourse de Nuvoco Vistas Corporation a été souscrite à 16 % le premier jour. Aujourd’hui, deux autres introductions en bourse seront ouvertes aux investisseurs. Chemplast Sanmar et Aptus Housing Finance India cherchent à lever plus de 6 600 crores de roupies sur les marchés primaires.

