SGX Nifty est assis en rouge jeudi matin; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Les actions de Tatva Chintan Pharma commenceront à être négociées en bourse aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Les ours ont continué à affirmer leur contrôle sur Dalal Street, forçant les indices de référence à clôturer dans le rouge pour la troisième journée consécutive mercredi. Le S&P BSE Sensex a terminé la séance de mercredi en baisse de 135 points ou 0,26% à 52 443 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé 0,24% dans le rouge à 15 709. Les marchés plus larges ont reflété les indices de référence, à l’exception du Nifty Next 50, qui a clôturé dans le vert. Nifty IT et Nifty Metal ont été les seuls gagnants parmi les indices sectoriels. En entrant dans la session d’expiration mensuelle, SGX Nifty s’échangeait à plat, faisant allusion à un démarrage faible à modéré pour les actions nationales. Les indices mondiaux étaient mitigés après que les indices boursiers de Wall Street se soient terminés dans des directions opposées.

Veille IPO : Les actions de Tatva Chintan Pharma commenceront à être négociées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse a été souscrite 180 fois la semaine dernière. Tatva Chintan Pharma commandait une forte prime avant ses débuts en bourse. D’autre part, aujourd’hui est le dernier jour pour les investisseurs d’enchérir sur l’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences, qui a été souscrite 5,9 fois jusqu’à présent. L’introduction en bourse de Rolex Rings entrera dans le deuxième jour de vente, à ce jour l’émission a été souscrite 3,84 fois.

Indices globaux: A Wall Street, le NASDAQ a terminé en hausse de 0,70% mercredi tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur des pertes. Parmi ses pairs asiatiques, Hang Seng a progressé de près de 2%, suivi de Shanghai Composite. Nikkei 225, TOPIX et KOSDAQ étaient également dans le vert mais KOSPI était en baisse dans le rouge.

Prise de vue technique: Bien que Nifty ait rebondi hier par rapport aux creux intrajournaliers, mais n’a toujours pas réussi à clôturer avec des gains. “Une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une longue ombre inférieure”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Ce modèle signale une formation de modèle de chandelier de type marteau. Normalement, une formation d’un tel modèle de marteau après une baisse raisonnable ou près des supports cruciaux pourrait agir comme un renversement à la hausse sur la confirmation. Par conséquent, il y a une possibilité d’un rebond à la hausse au cours des 1-2 prochaines séances », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Nifty se négocie dans un range depuis quelques semaines maintenant. “Jeudi, le marché pourrait rester dans la fourchette de négociation de 15800 et 15600. Comme le marché est rentré dans la fourchette de négociation, les niveaux de 15600 constitueraient un support majeur et 15800 seraient un obstacle majeur”, a déclaré Shrikant Chouhan. , vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Montre FII et DII : Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont retiré 2 274 crores de roupies des marchés intérieurs. Les FII ont été des vendeurs nets jusqu’à présent cette semaine. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII), en revanche, étaient des acheteurs nets, pompant Rs 921 crore.

