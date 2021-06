SGX Nifty est assis en rouge lundi matin; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Après avoir atteint des sommets à vie la semaine dernière, les indices de référence des actions nationales pourraient chercher à poursuivre sur leur lancée. S&P BSE Sensex se situe actuellement à 52 474 points tandis que le NSE Nifty à 50 actions s’est établi à 15 799 points. Lundi matin, avant la cloche d’ouverture, SGX Nifty était assis en territoire négatif. Les graphiques hebdomadaires suggèrent que le mouvement de Nifty pourrait encore être dominé par les taureaux. “Nous observons quatre bougies positives consécutives sur le graphique hebdomadaire sans aucune correction à la baisse raisonnable. Cette action du marché pointe également vers un modèle haussier de « trois soldats qui avancent », qui est un modèle de poursuite de la tendance haussière », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Indices globaux : Les indices boursiers de Wall Street ont terminé dans le vert vendredi dernier avec un bond de 0,35% du NASDAQ. Cependant, les pairs asiatiques se sont échangés de manière mitigée lundi matin. Nikkei 225, TOPIX et KOSDAQ étaient dans le vert tandis que KOSPI se négociait avec des pertes. Les marchés boursiers chinois ont été fermés au commerce lundi.

Prise de vue technique: Sur le graphique journalier, Nifty a formé un petit corps de bougie positive avec une ombre supérieure et inférieure mineure vendredi, selon Nagaraj Shetti. « Techniquement, ce modèle indique une formation de modèle de type doji aux nouveaux sommets (pas un modèle classique). Normalement, une formation de doji après une baisse raisonnable ou aux nouveaux sommets signale la prudence pour les taureaux aux sommets », a-t-il ajouté. Cependant, Shetti a averti qu’un mouvement durable au-dessus du sommet du doji (15 835) est susceptible d’annuler l’implication négative et pourrait ramener les taureaux à l’action.

Niveaux à surveiller: Dans l’immédiat, Nifty a un support près de la zone 15750-15700, a déclaré Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities. Il a ajouté que toute cassure en dessous de ces niveaux peut entraîner l’indice vers la zone 15600-15500. “… du côté supérieur, 15840 est apparue comme zone d’obstacle immédiate si elle se maintient au-dessus dudit niveau, puis une extension vers la marque 16k est possible.”

Commerces FII et DII: Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales. Les FII ont injecté 18,64 crores de roupies sur les marchés nationaux. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des acheteurs nets, achetant des actions d’une valeur de Rs 666 crore. Les FII ont été des acheteurs nets sur 3 des 5 séances de bourse.

Résultats aujourd’hui: Coal India, IDFC Ltd, IFB Industries, Indian Overseas Bank, JB Chemicals & Pharmaceuticals, Kajaria Ceramics et Responsive Industries sont quelques-unes des entreprises qui annonceront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

