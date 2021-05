SGX Nifty est assis en rouge lundi matin; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

La semaine précédente, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont grimpé en flèche au cours de la semaine de négociation précédente, alors que les indices de référence approchaient de leur plus haut historique. Le S&P BSE Sensex s’est établi à 50 540 points vendredi tandis que le Nifty 50 a terminé à 15 175. Cependant, la marche à la hausse pourrait faire face à une certaine résistance avec les contrats à terme Nifty sur la Bourse de Singapour se négociant dans le rouge lundi matin. Les signaux mondiaux ont également été mitigés pendant les premières heures du commerce. Sur les graphiques, Nifty a enregistré un plus haut de neuf semaines à 15190 vendredi et a clôturé à proximité. «Nous observons une cassure à la hausse de la ligne de tendance baissière à 14900, comme à la clôture de la semaine. C’est une indication positive », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Indices mondiaux: Wall Street a terminé vendredi de manière mitigée, le Dow Jones gagnant 0,36%, tandis que le S&P 500 a clôturé à plat avec un biais négatif et que le NASDAQ, très technologique, a clôturé en baisse de 0,48%. Parmi ses pairs asiatiques, Shanghai Composite a progressé dans le vert tandis que Hang Seng a glissé dans le rouge. Les marchés boursiers japonais ont progressé tandis que les indices sud-coréens étaient dans le rouge.

Prise technique: “Une longue bougie de taureau s’est formée, ce qui indique un fort rebond à la hausse du support inférieur”, a déclaré Nagaraj Shetti. «Cette tendance semble avoir confirmé une cassure à la hausse durable de l’obstacle et également une fourchette supérieure (15000-14200) à 15K. Conformément à ce schéma, un objectif potentiel de hausse de 15800 pourrait s’ouvrir et cela pourrait être atteint au cours des prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: À l’approche de l’expiration mensuelle, les analystes estiment que Nifty pourrait atteindre des sommets historiques précédents. «Nifty est bien placé pour se rassembler et dépasser la résistance à 15400-15500 au cours des deux prochaines semaines. Alors que nous approchons de l’expiration de mai, Nifty tentera de négocier au-delà de 15200 », a déclaré Manish Shah, fondateur de Niftytriggers. “Les prix et les tendances de la semaine sont très significatifs du point de vue des 6-8 prochaines semaines et le potentiel de hausse de Nifty est vers 16000-16200”, at-il ajouté.

Métiers FII et DII: Au cours de la semaine précédente, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont poursuivi leurs achats soutenus d’actions nationales.

Résultats aujourd’hui: India Cements, Grasim Industries, JK Paper, Mahanagar Gas, ADF Foods, Balaji Amines, Barbeque-Nation Hospitality, Dalmia Bharat Sugar and Industries, India Cements Capital, JSW Holdings, Kanpur Plastipack, Karda Constructions, Ramco Cements et Ramco Industries sont certaines des entreprises qui annoncent aujourd’hui leurs résultats trimestriels.

