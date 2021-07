SGX Nifty est assis en vert avant la cloche d’ouverture; Nifty touchera-t-il 16 000 aujourd’hui ?

in

Avant la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir une dynamique positive avant la cloche d’ouverture. (Photo : REUTERS)

Les marchés plus larges ont continué de progresser jeudi, établissant de nouveaux sommets historiques lors de la session hebdomadaire d’expiration des F&O. Le S&P BSE Sensex a clôturé en hausse de 0,48% à 53 158 points tandis que l’indice Nifty 50 a bondi de 0,44% pour terminer à 15 924. Les marchés plus larges ont participé au rallye avec des indices à petite capitalisation surperformant les indices de référence. Avant la dernière séance de bourse de la semaine, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir une dynamique positive avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux ont été largement négatifs, les marchés boursiers asiatiques se négociant avec des pertes après la clôture des indices de Wall Street.

Veille mondiale: A Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,15% tandis que le NASDAQ et le S&P 500 étaient en baisse dans le rouge. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ étaient tous dans le rouge.

Approche technique : Nifty a formé une bougie positive jeudi alors que l’indice a atteint de nouveaux sommets historiques. “Ce schéma indique une tentative de cassure à la hausse du schéma de consolidation plus important d’un mois à 15915 niveaux. Mais le manque de force aux sommets pourrait freiner les efforts des taureaux pour se maintenir au-dessus de l’obstacle », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Des obstacles clés ont été franchis par les indices de référence lors de la séance précédente. “La recrudescence prolongée a aidé les indices clés à dépasser la fourchette de négociation sur la limite haussière à 15915/53129. L’évolution est positive car cela pourrait pousser le marché vers les niveaux 16100/53600 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions, Kotak Securities. « Notre stratégie devrait être d’acheter sur les creux. La résistance antérieure des niveaux 15900/15870 (53100/53000) constituerait un support majeur et l’achat est conseillé si Nifty tombe à ces niveaux. Les investisseurs devraient garder un stop loss final à 15770/52600 pour le même. Du côté supérieur, les niveaux 16000/53400 et 16100/53600 seraient les principaux obstacles », a-t-il ajouté.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales pour la deuxième journée consécutive, retirant Rs 264 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales, pompant Rs 439 crore. Les FII étaient des acheteurs nets de contrats à terme et d’options sur indices.

Veille IPO : Aujourd’hui est le dernier jour pour faire une offre pour l’offre publique initiale (IPO) de Rs 9 375 crore de Zomato. A ce jour, l’émission publique a été souscrite 4,8 fois par les investisseurs. Les investisseurs de détail ont soumissionné pour 4,73 fois la part réservée, tandis que les QIB ont soumissionné pour 7,07 fois leur quota. Poursuivant l’euphorie sur les marchés primaires, l’introduction en bourse de Tatva Chintan Pharma Chem Limited sera ouverte à la souscription aujourd’hui.

