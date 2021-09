SGX Nifty est en vert avant la session hebdomadaire d’expiration F&O ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Les indices de référence ont enregistré des bénéfices mercredi, chutant par rapport à des sommets historiques. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont de nouveau grimpé en flèche mercredi pour atteindre de nouveaux sommets historiques, mais n’ont pas réussi à maintenir les gains et ont terminé la journée dans le rouge. À la clôture, le S&P BSE Sensex était à 57 338, en baisse de 0,37% tandis que le NSE Nifty était à 17 076, en baisse de 0,33%. Les marchés plus larges ont clôturé avec des indices à petite et moyenne capitalisation qui montaient en flèche tandis que Nifty 100, Nifty 200 et Nifty 500 ont clôturé avec des pertes. Bank Nifty a clôturé avec des gains. Entré dans la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options, SGX Nifty s’échangeait avec des gains, faisant allusion à un démarrage plat à positif pour les actions nationales. Les indices des pairs mondiaux étaient mitigés après que les indices boursiers américains eurent terminé dans des directions opposées.

Veille mondiale: A Wall Street, le NASDAQ a grimpé en flèche, gagnant 0,33% hier tandis que le S&P 500 a clôturé avec un biais positif. Cependant, Dow Jones a terminé la journée en baisse avec des pertes. Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225 et KOSDAQ étaient en hausse dans le vert tandis que KOSPI et TOPIX étaient en baisse avec des pertes.

Prise de vue technique: Les indices de référence ont enregistré des bénéfices mercredi, chutant par rapport à des sommets historiques. “Une bougie négative raisonnable s’est formée aux nouveaux sommets, ce qui indique une consolidation/une faiblesse mineure du marché”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Après avoir fortement augmenté ces derniers temps, la consolidation/faiblesse actuelle pourrait être considérée comme une opportunité d’achat sur le marché. Il y a une plus grande possibilité de tentative de reprise à la hausse à partir des plus bas à court terme », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Bien que les analystes s’attendent à ce que certaines réservations de bénéfices se poursuivent à court terme, ils conseillent de rester haussier à moyen terme. “Pour les traders qui suivent la tendance, le niveau 16980-16950 serait le niveau clé à surveiller. D’un autre côté, 17150-17200 pourrait agir comme un niveau de résistance intrajournalier. En cas de correction intrajournalière, les traders contra peuvent prendre un pari long proche du niveau de support de 16950 avec un stop-loss strict de 35 points », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Activité FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont maintenant injecté de l’argent sur les marchés nationaux pendant trois jours consécutifs. Les FII ont acheté des actions d’une valeur de Rs 666,66 crore mercredi. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets mercredi, retirant 1 287 crores.

Veille IPO : A l’issue de la première journée d’appel d’offres, l’introduction en bourse d’AMI Organics a été entièrement souscrite par les investisseurs. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et les investisseurs de détail ont sursouscrit leur part de l’émission. Dans l’ensemble, l’IPI a été soumissionné pour 1,9 fois. En revanche, l’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Centre a été souscrite 0,30 fois le premier jour sans qu’aucune catégorie d’investisseur n’ait entièrement souscrit sa part.

