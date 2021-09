SGX Nifty est en vert devant le commerce d’aujourd’hui ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

in

Les introductions en bourse d’Ami Organics et de Vijaya Diagnostic seront ouvertes à la souscription aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux continuent de rester sous l’emprise des haussiers, atteignant à plusieurs reprises de nouveaux sommets historiques. Le S&P BSE Sensex se situe actuellement à 57 552 tandis que le NSE Nifty 50 est placé à 17 132. Les marchés plus larges ont récemment participé à la hausse, alors que les indices à petite et moyenne capitalisation cherchaient à récupérer leur sous-performance antérieure. Cependant, l’Inde VIX a également augmenté en même temps que les indices de référence, se situant désormais au-dessus de 14 niveaux. Mercredi matin, SGX Nifty était dans le vert, laissant entrevoir une dynamique positive continue. Les indices des pairs mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures des échanges.

Veille mondiale: Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé avec des pertes mardi. Le Dow Jones a perdu 0,11% tandis que le S&P 500 a reculé de 0,13% et le NASDAQ de 0,04%. Cependant, les marchés boursiers asiatiques n’ont pas reflété la chute et ont plutôt augmenté. Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPO et KOSDAQ étaient en hausse dans le vert.

Prise de vue technique: Pour la deuxième séance consécutive, Nifty a formé une longue bougie haussière sur le graphique journalier, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Techniquement, ce modèle indique une forte cassure haussière du marché après un petit mouvement de range. Normalement, de telles hausses violentes à court terme entraînent plus souvent une consolidation mineure ou des modèles de respiration, avant de montrer une nouvelle dynamique haussière », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller : “Les supports immédiats de Nifty sont placés autour de 16980 et 16920 tandis que 17200 et 17300 seraient les niveaux à surveiller à la hausse”, a déclaré Ruchit Jain, analyste principal – Technique et dérivés, Angel Broking.

Veille IPO : Aujourd’hui, les introductions en bourse d’Ami Organics et de Vijaya Diagnostic seront ouvertes à la souscription. Ensemble, les deux émissions publiques cherchent à augmenter le crore de Rs 2 464. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’introduction en bourse d’Ami Organics dans la fourchette de prix de Rs 603 à 610 par action et un lot de 24 actions. D’autre part, Vijaya Diagnostic IPO est disponible pour soumissionner dans la fourchette de prix de Rs 522 à 531 par action dans un lot de 28 actions.

L’Inde affiche la croissance du PIB la plus rapide : L’économie indienne a progressé de 20,1 % par rapport à l’année précédente au cours du trimestre avril-juin de cet exercice. La forte hausse du PIB a été favorisée par un faible effet de base de l’année précédente lorsque l’économie s’était contractée de 24%. L’économie de l’Inde, cependant, reste toujours en deçà des niveaux d’avant la pandémie.

