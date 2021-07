SGX Nifty fait allusion à un début prudent pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les tendances sur SGX Nifty étaient négatives, car les contrats à terme Nifty se négociaient de 24 points ou 0,15% en baisse à 15 839,50 sur la bourse de Singapour. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 pourraient commencer dans le rouge mardi, après avoir augmenté pendant deux séances consécutives. Les tendances sur SGX Nifty étaient négatives, car les contrats à terme Nifty se négociaient de 24 points ou 0,15% en baisse à 15 839,50 sur la bourse de Singapour. Le marché des actions continuerait de peser la reprise économique et le rythme de la vaccination contre le risque potentiel de la troisième vague de Covid. De plus, les résultats du premier trimestre de l’exercice 22 qui commenceraient cette semaine avec les résultats de TCS (Tata Consultancy Services) le 8 juillet 2021 fourniraient également la direction au marché, a déclaré un analyste. « Comme les restrictions cette fois-ci étaient localisées et moins strictes par rapport au verrouillage du CY20, nous nous attendons à ce que l’impact du 1QFY22 soit contenu. Nous nous attendons à ce que la dynamique des bénéfices s’accélère au cours de l’EX22 à mesure que le rythme des vaccinations s’accélère et que l’économie s’ouvre davantage », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Vue avant ouverture : Les indices indiens devraient ouvrir sur une note plate selon les tendances affichées sur SGX Nifty. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi, le brut Brent s’échangeant à 77,44 $ le baril. L’indice Nifty 50 cherche à se maintenir à peu près aux mêmes niveaux avec le support à 15 600 et la résistance à 15 900.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques ont été vus lutter pour la direction dans les premiers échanges mardi. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,3% tandis que l’indice Topix a également gagné 0,3%. Kospi de la Corée du Sud a gagné plus d’un demi pour cent. Les marchés américains sont restés fermés le 4 juillet en raison de la fête de l’indépendance

Les FII deviennent des vendeurs nets d’actions indiennes : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de Rs 338,43 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont récupéré des actions d’une valeur de Rs 645,59 crore sur le marché indien des actions.

Appeler, METTRE l’intérêt ouvert : L’intérêt ouvert maximal pour l’appel a été constaté à 16 000 grèves, avec 26,21 contrats lakh. L’intérêt ouvert maximal pour le Put était de 15 500 grèves avec des contrats de 33,01 lakh.

Vue technique Nifty 50: « La remontée de lundi semble avoir confirmé le retournement haussier de vendredi et on peut s’attendre à une remontée vers 15900 niveaux ou plus au cours des 1-2 prochaines sessions. La zone haussière de 15900-16100 va être cruciale pour se maintenir à court terme. Tout manque de force pour maintenir les sommets entraînera probablement une autre correction à la baisse par rapport aux sommets. Le support immédiat est placé à 15740 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.