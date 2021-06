SGX Nifty fait allusion à un début prudent pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les investisseurs suivront l’actualité liée à Covid, le mouvement des prix du pétrole et la trajectoire de la roupie pour l’orientation du marché. Image : .

Les contrats à terme astucieux se négociaient en baisse de 9 points à 15 754,50 sur la bourse de Singapour au début des échanges. BSE Sensex et Nifty 50 devaient ouvrir en territoire négatif mercredi. Les investisseurs suivront l’actualité liée à Covid, le mouvement des prix du pétrole et la trajectoire de la roupie pour l’orientation du marché. En outre, les résultats des entreprises, les développements spécifiques aux actions et d’autres indices mondiaux seront également surveillés par les participants au marché. En l’absence de tout déclencheur, les analystes s’attendent à une nouvelle consolidation de l’indice. « Il est prudent de continuer avec une approche commerciale spécifique aux actions. Inutile de dire que la stabilité de l’indice bancaire est essentielle pour un nouveau mouvement directionnel de Nifty, sinon le mouvement terne se poursuivrait », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking Ltd.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la baisse mercredi matin, le Nikkei 225 japonais chutant de 0,3%. L’indice Topix a chuté de 0,2 pour cent et le Kospi de la Corée du Sud a baissé de 0,18 pour cent. Les actions de Wall Street ont terminé en demi-teinte mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,09 %, le S&P 500 a gagné 0,02 % et le Nasdaq Composite a ajouté 0,31 %.

Données FII et DII : Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont dépassé les actions d’une valeur de 1 422,71 crores de roupies, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont vendu des actions d’une valeur de 1 626,98 crores de roupies sur le marché boursier indien le 8 juin, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Résultats du quatrième trimestre aujourd’hui : Un total de 37 sociétés cotées à l’ESB, dont GAIL India, Bata India, Bajaj Healthcare, BCL Industries, Dynamic Cables, Gayatri Highways, GSS Infotech, Indian Metals & Ferro Alloys, Indraprastha Medical Corporation, Munjal Auto Industries, Shivam Autotech, Star Cement, Taneja Aerospace et TeamLease Services devraient annoncer leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 9 juin.

Sona BLW IPO ouvre le 14 juin: Sona BLW Precision Ltd, ou Sona Comstar, l’offre publique initiale (IPO) d’un fabricant de composants automobiles de Rs 5 550 crore sera ouverte à la souscription le 14 juin 2021.

La Banque mondiale réduit le PIB de l’Inde pour l’exercice 22 : La Banque mondiale a réduit mardi les prévisions du PIB de l’Inde à 8,3% pour l’exercice 22, l’exercice commençant en avril 2021, contre son estimation précédente de 10,1%. Il a en outre prévu que la croissance de l’Inde serait de 7,5% en 2022, alors même que sa reprise est entravée par une deuxième vague sans précédent de Covid-19, la plus grande épidémie au monde depuis le début de la pandémie mortelle.

