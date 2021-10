SGX Nifty fait allusion à une ouverture en sourdine; 5 choses à savoir avant la séance de bourse d’aujourd’hui

Les indices mondiaux étaient mitigés lundi matin. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux entrent dans la première séance de bourse de cette semaine grâce à des gains de près de 2% au cours des 5 séances de bourse précédentes. S&P BSE Sensex s’est établi à 60 059 points tandis que NSE Nifty 50 a clôturé à 17 895. Les marchés plus larges ont reflété le mouvement haussier alors que les indices des moyennes et petites capitalisations ont augmenté. Lundi matin, SGX Nifty s’échangeait à plat avec un biais négatif faisant allusion à un début de transaction en demi-teinte. Les indices mondiaux ont été mitigés après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans le rouge lors de la séance de bourse précédente, mais les indices boursiers asiatiques ont grimpé en flèche pendant les premières heures de négociation.

Veille mondiale : Le Dow Jones a terminé en baisse de 0,03% tandis que le S&P 500 a glissé de 0,19% et le NASDAQ a clôturé à 0,51% dans le rouge. Les actions de Wall Street ont chuté en raison de la faiblesse des données sur l’emploi. Les marchés asiatiques s’échangeaient cependant avec des gains. Hang Seng a augmenté de près de 2% tandis que Shanghai Composite a gagné 0,26%. TOPIX et Nikkei 225 ont progressé de plus de 1% chacun.

Mise en place du commerce : Nifty a augmenté au cours de la semaine précédente et a clôturé sur des sommets historiques. « Nifty doit dépasser 17950 pour que le rallye continue à des niveaux plus élevés. Un petit Doji au sommet n’inspire pas confiance mais en même temps n’invoque pas la peur », a déclaré Manish Shah, fondateur de Niftytriggers. Il a ajouté que l’action liée au range observée au cours des deux dernières semaines entre 17950-17450 semble se résoudre à la hausse.

Niveaux à surveiller: Le support immédiat de l’indice se situe à 17820-17730, a déclaré Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities. « L’indice a atteint la zone d’obstacles forte de 17950 où nous pouvons voir une sorte de formation à double sommet et si l’indice parvient à franchir les niveaux ci-dessus de manière décisive, nous pouvons voir un bon mouvement vers la zone 18300-18500 à court terme, mais en cas d’échec, alors nous pourrions assister à une consolidation supplémentaire dans la fourchette globale de la zone 17300-18000 », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont retiré Rs 64 crore des actions nationales, marquant la quatrième session consécutive de vendeurs nets. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des vendeurs nets, retirant Rs 168 crore.

Jour d’inscription : Les actions d’Aditya Birla Sun Life AMC seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de 2 768 crores de Rs a été souscrite 5,25 fois, toutes les catégories d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’émission. Les investisseurs de l’introduction en bourse ont fait une offre pour l’émission dans la fourchette de prix fixe de 695 à 712 roupies par action.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.