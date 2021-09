SGX Nifty fait allusion à une ouverture en sourdine pour Sensex, Nifty; 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

in

Les indices mondiaux ont été largement positifs alors que les indices boursiers de Wall Street ont grimpé en flèche lors de la séance de bourse précédente. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont grimpé en flèche lors de la session d’expiration hebdomadaire hier, le NSE Nifty atteignant à nouveau de nouveaux sommets historiques. À la cloche de clôture, le S&P BSE Sensex était à 57 852 tandis que le NSE Nifty a terminé la journée à 17 234. Les marchés plus larges ont reflété le mouvement haussier et la plupart des indices à moyenne et petite capitalisation ont surperformé. Bank Nifty a bondi de 0,7% pour s’établir à 36 831. Vendredi matin, SGX Nifty s’échangeait à plat, faisant allusion à un début de transaction en sourdine. Les indices mondiaux ont été largement positifs alors que les indices boursiers de Wall Street ont grimpé en flèche lors de la séance de bourse précédente.

Veille mondiale: Le marché boursier américain a terminé dans le vert jeudi, le Dow Jones clôturant en hausse de 0,37%, suivi du S&P 500 et du NASDAQ. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite et Hang Seng étaient en baisse avec des pertes tandis que Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ étaient en hausse avec des gains.

Prise de vue technique: Avec le mouvement haussier d’hier, Nifty a annulé la clôture négative de mercredi formant une longue bougie haussière, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Ce schéma a annulé un schéma négatif/consolidation mineur sur le graphique journalier et cela montre une force d’élan haussier sur le marché. C’est une indication positive et on peut s’attendre à plus de hausse à court terme », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: « Pour les traders qui suivent la tendance, 17150 serait le niveau de support clé, et au-dessus du même niveau, la structure de tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 17300-17350. D’un autre côté, si le Nifty glisse en dessous de 17150, cela peut déclencher une correction intrajournalière rapide jusqu’aux niveaux 17100-17075 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient à nouveau des acheteurs nets d’actions nationales, citrouille à Rs 348 crore. Les investisseurs institutionnels domestiques (DII) étaient également des acheteurs nets d’actions domestiques jeudi. Les DII ont investi Rs 381 crore dans des actions nationales.

veille IPO: Aujourd’hui est le dernier jour pour faire une offre pour les introductions en bourse d’AMI Organics et Vijaya Diagnostic. Jusqu’à présent, l’introduction en bourse d’AMI Organics a été souscrite 3,9 fois et toutes les poches d’investisseurs ont sursouscrit leur part de l’émission. Les investisseurs particuliers ont soumissionné pour l’introduction en bourse plus de 6 fois leur part réservée. Parallèlement, l’introduction en bourse de Vijaya Diagnostic Center n’a été souscrite que 0,47 fois, aucune catégorie d’investisseur n’ayant entièrement souscrit sa part de l’émission.

