SGX Nifty fait allusion au début de l’écart pour Sensex, Nifty; choses clés à savoir avant l’ouverture du marché

Les contrats à terme astucieux sur la bourse de Singapour s’échangeaient 34 points ou 0,23% à 14 724,50 sur la bourse de Singapour, indiquant un début positif pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. S&P BSE Sensex se situe à 48 677,55, tandis que l’indice Nifty de NSE a clôturé à 14617. Les marchés boursiers asiatiques ont été vus en hausse lors des premiers échanges jeudi. Les investisseurs suivront de près la hausse des cas de COVID-19, alors que l’Inde a ajouté 4,12 lakh de nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. En outre, les participants au marché suivront les résultats du trimestre de janvier à mars, les développements spécifiques aux actions, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux le jour de l’expiration hebdomadaire des options.

Les marchés mondiaux: Les marchés boursiers asiatiques se négociaient à la hausse jeudi. Les investisseurs du marché boursier japonais ont repris leurs activités pour la première fois cette semaine après trois jours de vacances. Le Nikkei du Japon a bondi de près de 2 pour cent tandis que l’indice Topix était en hausse de 1,97 pour cent. Kospi de la Corée du Sud a augmenté de 0,7 pour cent. Alors que l’indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 1,15 pour cent. Dans le commerce de nuit, les principaux indices de Wall Street et le Dow Jones ont atteint un record mercredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,46%, le S&P 500 de 0,54% et le Nasdaq Composite de 0,63%.

Support astucieux, niveaux de résistance: L’activité de la gamme étroite se poursuit mais l’indice s’est fortement rétabli du niveau de support de 14500/48250. «Le Nifty s’est formé à l’intérieur de la formation de bougies corporelles près de la SMA à 20 jours et l’indice a de nouveau réussi à fermer au-dessus du niveau de SMA à 20 jours, ce qui est globalement positif pour le marché. Nous sommes d’avis qu’à court terme, 14500/48250 devrait être la zone de support sacro-sainte pour les traders positionnels, au-dessus de la même, nous pouvons nous attendre à la poursuite de la tendance haussière jusqu’à 14750/49200, ce qui pourrait également continuer à relever l’indice jusqu’à 14820/49850. D’un autre côté, le trading en dessous de 14500/48250 pourrait éventuellement ouvrir une autre vague de correction jusqu’à 14450, 14410 / 48000-47750 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif (Equity Technical Research) de Kotak Securities.

Résultats du quatrième trimestre: Pas moins de 25 entreprises cotées en bourse, notamment Adani Power, Adani Transmission, Coforge, Hero MotoCorp, Procter & Gamble Health Ltd, Praj Industries, Raymond Ltd, Solara Active Pharma Sciences Ltd et Tata Consumer Products, devraient annoncer leur trimestre de janvier à mars résultats le 6 mai.

Données FIIs, DIIs: Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont déchargé des actions d’une valeur de 1 110,50 crore Rs. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont également vendu des actions d’une valeur de Rs 240,61 crore sur une base nette sur le marché boursier indien.

